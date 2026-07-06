به گزارش خبرگزاری مهر، مجید باقری، در بازدید از زائر شهر قرارگاه شهید مهدی ربانی عنوان کرد: تقدیر از همدلی متعهدانه و جهادی کارکنان شهرداری تهران برای خدمتگزاری به زائران امام شهید

معاون شهردار تهران با حضور در زائر شهر قرارگاه شهید مهدی ربانی(سازمان بازنشستگی شهرداری تهران)، از همکاران خادم در این موکب و زحمات همه کارکنان شهرداری تهران در مراسم وداع و تشییع «امام شهید» تقدیر کرد.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه‌ سرمایه‌ انسانی ‌و امور شورای شهرداری تهران در جمع خادمان این موکب گفت: مراسم وداع و تشییع امام شهید، یکی از بزرگترین رویدادهای ملی و مذهبی در تاریخ کشورمان است و تمامی همکاران ما در خانواده بزرگ شهرداری تهران در آماده‌باش ۱۰۰ درصدی قرار دارند و حتی بخش‌هایی از شهرداری که وظیفه اجرایی مستقیم نداشتند هم به‌صورت خودجوش و با روحیه‌ای جهادی برای خدمت‌رسانی به زائران سازماندهی شده‌اند.

وی با تقدیر از تعامل سازنده میان بخش‌های مختلف شهرداری تهران افزود: فراهم‌سازی زیرساخت‌های رفاهی و خدماتی با کیفیت بالا وظیفه ذاتی ماست تا زائرانی که از نقاط مختلف کشور برای ادای دین به امام شهید حضور یافته‌اند در فضایی سرشار از تکریم و آرامش با ایشان وداع کنند لذا رضایت‌مندی زائران به‌ویژه هموطنان عزیز ما از شهرهای مختلف گواه تلاش شبانه‌روزی همکارانمان در این روزهاست است.

معاون شهردار تهران با اشاره به نقش بی‌بدیل مشارکت‌های مردمی تأکید کرد: در کنار کارکنان شهرداری فراخوانی برای مشارکت شهروندان تهرانی در انتظام‌بخشی به این مراسم منتشر شد که با استقبال بی‌نظیر مردم مواجه شد و حدود ۶۰ هزار نفر از شهروندان تهرانی با اشتیاق برای فعالیت داوطلبانه ثبت‌نام کرده‌اند که این پیوند میان کارکنان شهرداری و داوطلبان مردمی زمینه‌ساز برگزاری یک مراسم ماندگار خواهد بود و ان‌شاءالله اجر این خدمت‌رسانی در زندگی تک‌تک این عزیزان جاری خواهد شد.

باقری در پایان ضمن تأکید بر تداوم این خدمات با کیفیت عالی تا پایان مراسم تشییع، خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با بهره‌گیری از زیرساخت‌های ایجاد شده زائران عزیز بتوانند بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای در این آیین باشکوه شرکت کنند تا بتوانیم دین خود را به «امام شهید» ادا کرده و در پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج) سربلند باشیم.