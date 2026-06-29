کامبک تیم ملی بسکتبال در اردن/ سوریه مغلوب ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه تیم های ملی بسکتبال ایران و سوریه از پنجره دوم انتخابی جام جهانی امروز (دوشنبه ۸ تیر) در امان اردن برگزار شد. در این دیدار شاگردان مانولوپولوس با نتیجه ٧٢ بر ٦٨ حریف خود را شکست دادند.

ملی پوشان بسکتبال بعد از برتری ٢١ بر ١٢ در کوارتر، نتیجه دو کوارتر دیگر را ١٩ به ١٧ و ٢٥ به ٢٢ واگذار کردند و بدین ترتیب از حریف عقب افتادند، آنها اما کوارتر پایانی را با برتری ٢٢ بر ١٢ خود تمام کردند و اینگونه برنده بازی شدند.

تیم ملی بسکتبال در حالی موفق به شکست سوریه شد که بدون دیدار تدارکاتی عازم اردن شده است. قرار بود این دیدار ۱۱ اسفند سال گذشته در بیروت برگزار شود اما فیبا به دنبال حمله صهیونی و آمریکایی به ایران که منجر به ناامنی در خاورمیانه شد، تصمیم به لغو بازی در آن تاریخ گرفت.

با پیروزی برابر سوریه، تیم ملی بسکتبال ۷ امتیازی شد. تیم ملی کشورمان که در گروه C انتخابی جام جهانی قرار دارد طی دو دیدار برابر عراق که از پنجره اول برگزار شد، صاحب برتری شد و نتیجه دیدار با اردن در پنجره دوم را هم واگذار کرد.

تیم ملی بسکتبال از ۱۱ تیر وارد پنجره سوم انتخابی جام جهانی می شود. در این روز، ملی پوشان بسکتبال دیدار برگشت برابر اردن را برگزار می کنند و ۱۴ تیر هم برگزارکننده دیدار برگشت با سوریه خواهند بود. هر دو دیدار در امان برگزار خواهد شد.