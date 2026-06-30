سایت فیبا: بسکتبال ایران مقابل سوریه صاحب پیروزی دراماتیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار معوقه تیم های ملی بسکتبال ایران و سوریه از پنجره دوم انتخابی جام جهانی، یکشنبه در اردن برگزار شد که طی آن ملی پوشان کشورمان با نتیجه ۷۲ بر ۶۸ برابر حریف خود به برتری دست یافت.

سایت فیبا در گزارشی به این دیدار پرداخته و یادآور شده که تیم ملی بسکتبال ایران در حالی برنده بازی شد که ۱۱ امتیاز از حریف عقب بود اما در نهایت این اختلاف امتیاز را جبران کرد و به برتری دست یافت.

در این گزارش آمده است:

ایران بازگشت خود را کامل کرد و با کمک درخشش گریگوریان در کوارتر آخر مقابل سوریه به پیروزی رسید. در گروه C مرحله اول رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، ایران با جبران عقب افتادگی ۱۱ امتیازی، مقابل سوریه با نتیجه ۷۲ بر ۶۸ به یک پیروزی دراماتیک دست پیدا کرد. هر دو تیم در جریان بازی برتری‌های دو رقمی ایجاد کردند، اما در نهایت این ایران بود که با عملکرد درخشان در لحظات پایانی و ثبت شوت‌های مهم، بازی را با برتری خود به اتمام رساند. ضرب آهنگ بازی چندین بار بین دو تیم جابجا شد و تکلیف بازی در لحظات پایانی آن مشخص شد. ایران در ۱۱ دقیقه پایانی بازی مقابل سوریه به برتری ۲۷ بر ۱۱ رسید.

زمانی که در فاصله کمتر از ۳ دقیقه تا پایان بازی، ایران با اختلاف ۳ امتیاز از سوریه عقب بود، متین آقاجان‌پور با شوت خود بازی را به تساوی کشاند. سپس نوبت به پیتر گریگوریان رسید تا یک اقدام ۳ امتیازی موفق دیگر را به ثبت برساند و برتری برای ایران تغییر کند. در ادامه، دفاع ایران به رهبری ارسلان کاظمی و تلاش های خستگی ناپذیر او روی حلقه، تنها اجازه ثبت ۱ اقدام موفق را به سوریه داد و با کمک پرتاب‌های از دست رفته آنها موفق به کسب پیروزی شد.

پیتر گریگوریان ستاره این بازی برای ایران بود. او ۱۸ امتیاز به دست آورد و ۷ اقدام از ۹ اقدام، و ۴ اقدام از ۵ اقدام ۳ امتیازی خود را با موفقیت همراه کرد و در طول ۱۸ دقیقه بازی به عنوان بازیکن ذخیره، موفق به ثبت ۴ توپ ربایی نیز شد. او در زمان مناسب به کمک تیمش آمد و ۶ امتیاز در لحظات پایانی برای ایران کسب کرد و با آمار +۱۸، بالاترین آمار plus/minus را در زمین ثبت کرد. متین اقاجان‌پور هم با ثبت ۱۷ امتیاز و ۴ ریباند عملکرد درخشانی داشت. او ۸ امتیاز در کوارتر اول به دست آورد و در لحظات پایانی هم یک اقدام ۳ امتیازی موفق برای ایران وارد سبد کرد و بازی را به تساوی کشاند. ارسلان کاظمی، بازیکن با تجربه ایران هم در منطقه رنگی درخشید و ۱۲ ریباند، ۲ پاس گل و ۳ توپ ربایی به ثبت رساند و در دقایق پایانی، عملکرد دفاعی کلیدی‌ای داشت.

با این پیروزی، ایران گام بلندی به جلو در گروه C برداشت. آنها مقاومت زیادی در لحظات سخت این بازی به نمایش گذاشتند.