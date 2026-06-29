کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، هفت مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در روستاهای دایی‌چی و چقاقاسم از توابع دهستان سراب نیلوفر شهرستان کرمانشاه با دستور مقام قضایی قلع و قمع شد.

وی افزود: این اقدام در ادامه برنامه‌های مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و با همکاری عوامل امور اراضی، یگان حفاظت اراضی و مرکز جهاد کشاورزی دهستان سراب نیلوفر انجام گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: ساخت‌وسازهای تخریب‌شده شامل دیوارکشی، آلاچیق، سکوبندی، تانکر و سایر مستحدثات غیرمجاز بود که در مجموع بیش از ۱۰ هزار و ۱۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی را دربر می‌گرفت.

کریمی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و عوامل اجرایی در صیانت از اراضی کشاورزی، گفت: حفاظت از زمین‌های زراعی و باغی از مهم‌ترین وظایف این مجموعه است و برخورد با متخلفان در این حوزه با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش کنند تا از تخریب زمین‌های حاصلخیز و تهدید امنیت غذایی جامعه جلوگیری شود.