کشف ۱۵.۵ کیلو تریاک و ۲۳ هزار قرص روانگردان در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی نصرتی در تشریح این خبر، اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قشم با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهرهگیری از شگردهای پلیسی، دو نفر از عاملان اصلی توزیع و قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان را شناسایی و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهمان و با هماهنگی مرجع قضایی در عملیاتی هدفمند به محل اعزام شدند و در بازرسی از مخفیگاهها ۱۵ کیلو و ۵۵۰ گرم تریاک و ۲۳ هزار و ۵۰۰ عدد انواع قرصهای روانگردان را کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان قشم با بیان اینکه متهمان قصد انتقال و توزیع این محموله را داشتند، گفت: در این عملیات دو نفر از عاملان اصلی قاچاق دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.
سرهنگ نصرتی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار مرتبط با فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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