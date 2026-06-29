  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

کشف ۱۵.۵ کیلو تریاک و ۲۳ هزار قرص روانگردان در قشم

کشف ۱۵.۵ کیلو تریاک و ۲۳ هزار قرص روانگردان در قشم

قشم - فرمانده انتظامی شهرستان قشم از کشف ۱۵ کیلو و ۵۵۰ گرم تریاک و ۲۳ هزار و ۵۰۰ عدد قرص روانگردان و دستگیری دو نفر از عاملان اصلی قاچاق این محموله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی نصرتی در تشریح این خبر، اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قشم با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از شگردهای پلیسی، دو نفر از عاملان اصلی توزیع و قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان را شناسایی و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهمان و با هماهنگی مرجع قضایی در عملیاتی هدفمند به محل اعزام شدند و در بازرسی از مخفیگاه‌ها ۱۵ کیلو و ۵۵۰ گرم تریاک و ۲۳ هزار و ۵۰۰ عدد انواع قرص‌های روانگردان را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم با بیان اینکه متهمان قصد انتقال و توزیع این محموله را داشتند، گفت: در این عملیات دو نفر از عاملان اصلی قاچاق دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

سرهنگ نصرتی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار مرتبط با فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6874671

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها