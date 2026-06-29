امام جمعه جدید گیلانغرب: نماز جمعه قرارگاه ایمان و جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی عصر دوشنبه در آیین معارفه خود با اشاره به سنگینی مسئولیت در نظام اسلامی اظهار کرد: نهاد امامت جمعه حلقه واسط میان مردم و ولایت است.

وی با قدردانی از اعتماد نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، حضور در جمع مردم گیلانغرب را توفیقی بزرگ و در عین حال مسئولیتی سنگین دانست و برای ادای صحیح این امانت الهی ابراز امیدواری کرد.

حجت‌الاسلام ساداتی همچنین از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین محسن دانیاری در دوران مسئولیت امامت جمعه گیلانغرب تقدیر کرد و برای وی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت داشت.

وی با اشاره به جایگاه گیلانغرب به عنوان سرزمین ایثار و مقاومت افزود: خدمت در این شهرستان افتخاری بزرگ است و این مردم در دوران دفاع مقدس نقش‌آفرینی مهمی داشته‌اند.

امام جمعه جدید گیلانغرب با تأکید بر مسئولیت شرعی و الهی جایگاه امامت جمعه تصریح کرد: هر مسئول در برابر وظایف خود در پیشگاه خداوند پاسخگو است و امانت‌داری در این مسیر اهمیت ویژه دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ائمه جمعه باید در مسیر جهاد تبیین، روشنگری، تقویت ایمان و تربیت نیروهای انقلابی نقش‌آفرینی کنند و پشتوانه‌ای برای ولایت باشند.

حجت‌الاسلام ساداتی در پایان تأکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند همدلی مسئولان، نهادهای انقلابی و همراهی مردم است و نماز جمعه باید به عنوان قرارگاه ایمان، وحدت و خدمت بیش از پیش تقویت شود.