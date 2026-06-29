امام جمعه سابق گیلانغرب: خدمت در گیلانغرب افتخاری ماندگار بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن دانیاری عصر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه امام جمعه گیلانغرب با قدردانی از حضور مسئولان، روحانیون و مردم، خدمت در این شهرستان را نعمتی ارزشمند دانست و از هرگونه کاستی احتمالی حلالیت طلبید.
وی با تشکر از اعتماد شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه، از همراهی فرماندار، اعضای شورای تأمین و اداری، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر دستگاهها در برگزاری برنامههای نماز جمعه قدردانی کرد.
حجتالاسلام دانیاری با اشاره به شرایط حساس ماههای گذشته در کشور، همدلی مردم و مسئولان گیلانغرب را عامل حفظ انسجام و آرامش در شهرستان عنوان کرد و آن را سرمایهای مهم برای منطقه دانست.
وی با آرزوی موفقیت برای امام جمعه جدید شهرستان، اظهار کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و تعامل با دستگاهها میتواند مسیر خدمترسانی را تقویت کند.
امام جمعه سابق گیلانغرب در پایان با تأکید بر اهمیت صداقت در مسئولیت و صیانت از امانت خدمت، گفت تلاش کرده است جایگاه نماز جمعه و اعتماد عمومی را در دوران مسئولیت حفظ کند.
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