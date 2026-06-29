به گزارش خبرگزاری مهر، مجیب حسنی گفت: تاکنون بیش از ۵۳ میلیارد تومان تسهیلات از محل تفاهمنامه با بانک کارآفرینی امید به طرحهای اقتصادی منطقه سیستان اختصاص یافته و این تنها بخشی از ظرفیتهای تأمین مالی پیشبینیشده در قالب تبصرههای قانون بودجه و اعتبارات سفر ریاست جمهوری است که روند جذب و اجرای آن بهصورت مستمر رصد میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری سیستان و بلوچستان افزود: با پیگیریهای استاندار سیستان و بلوچستان، رویه کولبری در منطقه سیستان فعال شد و اکنون بیش از ۱۵ هزار خانوار از این ظرفیت قانونی بهرهمند هستند؛ طرحی که نقش مهمی در تقویت معیشت خانوارهای مرزنشین ایفا کرده است.
حسنی ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده و موافقت مراجع ذیربط، امسال نیز امکان افزوده شدن پنج هزار خانوار جدید به این طرح فراهم شده است و فرمانداران باید با شناسایی دقیق افراد واجد شرایط، زمینه بهرهمندی خانوادههای نیازمند از این ظرفیت را فراهم کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: بهمنظور تسریع در فرآیند واردات کالا و پاسخ به دغدغههای امنیتی مرزبانی، با دستور استاندار روند استقرار دستگاههای ایکسری کامیونی و خودرویی در مرز با استفاده از ترک تشریفات قانونی در دستور کار قرار گرفته است.
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