 امام جمعه دشتستان: تجمعات مردمی عامل همبستگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح عصر دوشنبه در نشست قرارگاه مقاومت مردمی شهرستان دشتستان ب در دفتر امام با تأکید بر اهمیت استمرار تجمعات مردمی، این برنامه‌ها را عاملی مؤثر در تقویت روحیه جامعه دانست و اظهار کرد: تجمعات مردمی باید با رویکرد امیدبخشی و ایجاد روحیه امید در جامعه همراه باشد و زمینه‌ساز تقویت همبستگی و وحدت میان اقشار مختلف مردم شود.

وی همچنین بر ضرورت روایت‌گری فتح و نصر و تبیین دستاوردها تأکید کرد و افزود: این برنامه‌ها باید موجب تقویت اعتماد و همبستگی میان همه اقشار جامعه تحت زعامت و رهبری ولایت شود.

امام جمعه دشتستان ادامه منبر، روضه و مرثیه‌خوانی و همچنین رجزخوانی را از برنامه‌های مهم فرهنگی و معنوی در تجمعات مردمی برشمرد و بر تقویت این بخش‌ها تأکید کرد.

در پایان جلسه، ضرورت کنترل، ارزیابی مستمر و آسیب‌شناسی برنامه‌های تجمعات مردمی مورد تأکید قرار گرفت تا با بررسی نقاط قوت و ضعف، زمینه ارتقای کیفی و اثربخشی این برنامه‌ها فراهم شود.

در این نشست، ادامه برنامه‌های تجمعات مردمی، نحوه برگزاری و راه‌های تقویت آنها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.