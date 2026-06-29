https://mehrnews.com/x3cskM ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۶ کد مطلب 6874835 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۶ حماسه حضور ۱۲۱ شب ایستادگی در محلات محلات- در این ویدئو حماسه حضور ۱۲۱ شب ایستادگی در محلات را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6874835 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صدو بیست و یکمین شب حماسه و مقاومت اجتماع مردم مهاجران در بیعت با امام شهید به ایستگاه ۱۲۲ رسید صد و بیستمین شب مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه رامیان میزبان اجتماع گسترده مردمی شد میدانداری مردم محلات در صد و بیستمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب اقبالیه در شب ۱۲۱؛ همدلی مردم در امتداد شبهای محرم آبیک در یکصد و بیستویکمین شب؛ استمرار حضور مردم در اجتماع شبانه برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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