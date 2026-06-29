https://mehrnews.com/x3csm6 ۹ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۹ کد مطلب 6874851 استانها گلستان استانها گلستان ۹ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۹ رامیان میزبان اجتماع گسترده مردمی شد رامیان- آیین شبانه با استقبال گسترده مردم رامیان برگزار شد و جلوهای از وحدت و مشارکت مردمی را به نمایش گذاشت. دریافت 14 MB کد مطلب 6874851 کپی شد مطالب مرتبط تداوم حضور مردم زنجان در میدان حماسه حضور ۱۲۱ شب ایستادگی در محلات شور حماسی مردم خمین در صد و بیست و یکمین شب بیعت با رهبر انقلاب ۱۲۱ شب از مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی گذشت صد و بیست و یکمین شب تجمع مردم شازند در بیعت با رهبر معظم انقلاب برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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