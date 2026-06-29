  1. استانها
  2. گلستان
۹ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۹

رامیان میزبان اجتماع گسترده مردمی شد

رامیان میزبان اجتماع گسترده مردمی شد

رامیان- آیین شبانه با استقبال گسترده مردم رامیان برگزار شد و جلوه‌ای از وحدت و مشارکت مردمی را به نمایش گذاشت.

دریافت 14 MB
کد مطلب 6874851

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها