به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایرانخودرو، حسن قره یی، مدیرعامل ایرانخودرو در این نشست افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات، دستمزد، انرژی و هزینههای تأمین مالی را مهمترین عوامل رشد بهای تمامشده خودرو دانست و تأکید کرد: در استانداردهای جدید خودروسازی، اولویت اصلی حفظ جان سرنشینان است و استحکام بیشتر بدنه، لزوماً به معنای ایمنی بالاتر نیست.
کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری
در این جلسه همچنین گزارشی از اقدامات انجامشده برای کاهش هزینههای تولید، ارتقای بهرهوری و دستاوردهای مدیریت بخش خصوصی در ایرانخودرو ارائه شد.
نمایندگان پس از بازدید از خطوط تولید و بررسی مستندات، بر ضرورت اصلاح قوانین، حمایت از تولید و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار خودرو تأکید کردند. همچنین با قدردانی از استمرار تولید در شرایط دشوار اخیر، مدیریت بخش خصوصی در ایرانخودرو را تجربهای موفق دانستند و بر این باور بودند که تداوم خصوصیسازی در این صنعت میتواند الگویی برای سایر بخشهای اقتصادی کشور باشد.
توسعه خودروهای هیبریدی
در این بازدید ایرانخودرو از عرضه «اینووی هیبرید»، اضافه شدن «تارا هیبرید» به سبد محصولات و همچنین عرضه چند محصول هیبریدی جدید با همکاری شرکای تجاری در سال جاری و سال آینده به منظور کاهش مصرف سوخت و تمایز بیشتر در خدمات خبر داد.
این بازدید، تصویری نزدیک از واقعیتهای تولید خودرو ارائه کرد و نشان داد بخش مهمی از افزایش هزینههای تولید، ناشی از رشد هزینههای اقتصادی و نهادههای تولید است. نمایندگان حاضر نیز بر ضرورت اصلاح سیاستهای حکمرانی، حمایت از تولید و فراهم کردن شرایط پایدار برای توسعه صنعت خودرو تأکید کردند.
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