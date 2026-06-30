به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامهریزیهای صورت گرفته برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: فرآیند عرضه بلیت ناوگان اتوبوسی برای متقاضیان سفر به مشهد مقدس و سایر مقاصد مرتبط با مراسم امام شهید آغاز شده است.
وی با بیان اینکه ۸۵ درصد از ظرفیت خطوط برای خدمترسانی به زائران مهیا شده است، افزود: برای پوشش حداکثری تقاضا، علاوه بر ۱۱۰ اتوبوس اختصاصی، از ظرفیت ناوگان جانبی معادن نیز استفاده خواهد شد تا جابهجایی بالغ بر ۶ هزار زائر در بازه زمانی تعیینشده بهصورت ایمن انجام شود.
رستگاری در پایان با تأکید بر اهمیت سفرهای بیخطر، خاطرنشان کرد: عملیات بهسازی و نصب علائم ایمنی در محورهای مواصلاتی استان در مراحل پایانی است و طی روزهای آینده برای تردد زائران کاملاً آمادهسازی میشود.
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