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۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۷

۶ هزار یزدی از طریق ناوگان جاده‌ای برای مراسم امام شهید اعزام می‌شوند

۶ هزار یزدی از طریق ناوگان جاده‌ای برای مراسم امام شهید اعزام می‌شوند

یزد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد از آمادگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی یزد برای اعزام ۶ هزار نفر به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: فرآیند عرضه بلیت ناوگان اتوبوسی برای متقاضیان سفر به مشهد مقدس و سایر مقاصد مرتبط با مراسم امام شهید آغاز شده است.

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد از ظرفیت خطوط برای خدمت‌رسانی به زائران مهیا شده است، افزود: برای پوشش حداکثری تقاضا، علاوه بر ۱۱۰ اتوبوس اختصاصی، از ظرفیت ناوگان جانبی معادن نیز استفاده خواهد شد تا جابه‌جایی بالغ بر ۶ هزار زائر در بازه زمانی تعیین‌شده به‌صورت ایمن انجام شود.

رستگاری در پایان با تأکید بر اهمیت سفرهای بی‌خطر، خاطرنشان کرد: عملیات بهسازی و نصب علائم ایمنی در محورهای مواصلاتی استان در مراحل پایانی است و طی روزهای آینده برای تردد زائران کاملاً آماده‌سازی می‌شود.

کد مطلب 6874990

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