محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در مجموع به ۴ حادثه در سطح استان امدادرسانی کردند.

وی افزود: از مجموع حوادث ثبت‌شده، ۲ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای و ۲ مورد مربوط به خدمات حضوری بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به آمار حادثه‌دیدگان گفت: در این مدت ۷ نفر در حوادث دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۶ نفر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: یک نفر از مصدومان توسط نیروهای امدادی به مرکز درمانی منتقل شد و ۲ نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل خدمات درمانی دریافت کردند.

مومنی با بیان اینکه ۳ نفر نیز در صحنه حوادث جان خود را از دست دادند، تصریح کرد: نیروهای امدادی و عملیاتی هلال‌احمر با بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه‌های امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حوادث حاضر شدند و خدمات لازم را ارائه کردند.

وی خاطرنشان کرد: پایگاه‌های پل نوغان فریدن، ازونبلاغ فریدونشهر، کرکس نطنز و دکتر ترابیان بادرود در عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته مشارکت داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، به‌ویژه در ترددهای جاده‌ای، افزود: توجه به هشدارهای ایمنی و رعایت اصول پیشگیرانه می‌تواند در کاهش حوادث و خسارات جانی نقش مؤثری داشته باشد.