محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان اصفهان در مجموع به ۴ حادثه در سطح استان امدادرسانی کردند.
وی افزود: از مجموع حوادث ثبتشده، ۲ مورد مربوط به حوادث جادهای و ۲ مورد مربوط به خدمات حضوری بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با اشاره به آمار حادثهدیدگان گفت: در این مدت ۷ نفر در حوادث دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۶ نفر مصدوم شدند.
وی ادامه داد: یک نفر از مصدومان توسط نیروهای امدادی به مرکز درمانی منتقل شد و ۲ نفر نیز بهصورت سرپایی در محل خدمات درمانی دریافت کردند.
مومنی با بیان اینکه ۳ نفر نیز در صحنه حوادث جان خود را از دست دادند، تصریح کرد: نیروهای امدادی و عملیاتی هلالاحمر با بهرهگیری از ظرفیت پایگاههای امدادی در کوتاهترین زمان ممکن در محل حوادث حاضر شدند و خدمات لازم را ارائه کردند.
وی خاطرنشان کرد: پایگاههای پل نوغان فریدن، ازونبلاغ فریدونشهر، کرکس نطنز و دکتر ترابیان بادرود در عملیاتهای ۲۴ ساعت گذشته مشارکت داشتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، بهویژه در ترددهای جادهای، افزود: توجه به هشدارهای ایمنی و رعایت اصول پیشگیرانه میتواند در کاهش حوادث و خسارات جانی نقش مؤثری داشته باشد.
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