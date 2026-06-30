برگزاری بیستمین سالروز ملی بزرگداشت ورود امام رضا(ع) به نیشابور 

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دونده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال نیز برای بیستمین سال مردم و مسئولین نیشابور برنامه ریزی متنوعی را انجام داده اند که گوشه ای از ارادات ایشان به خاندان عصمت وطهارت (علیهم السلام) است.

فرماندار نیشابور افزود: قائد شهید امت حضرت امام خامنه ای قدس سره الشریف در دیدار اعضای ستاد مرکزی کنگره‌ ملی ۲۵۳۶ شهید والامقام نیشابور بزرگ فرمودند گنجینه‌ی تاریخ اسلام و تمدّن اسلامی ما و تمدّن ایرانیِّ ما دو گنجینه‌اند که باید حفظ بشوند، بایستی معرّفی بشوند» و نیشابور به واسطه حدیث گرانقدر سلسله الذهب که به عنوان غدیریه ثانی وتداوم راستین آن در فضای جهان معاصر ورسیدن به حکومت صالحین و ظهور حجت حق در پهنه زمین می باشد که باید در گسترش آن بکوشیم.

وی بیان کرد: در دهم تیر سال ۲۰۰ هجری سالروز ورود حضرت رضا (علیه السلام) به نیشابور، کاروان حضرت امام رضا علیه‌السلام مورد استقبال و میزبانی گرم و باشکوه مردم ولایت مدار نیشابور قرار گرفت وحدیث شریف سلسله الذهب نقل و برگ زرین دیگری در تاریخ تشیّع و جهان اسلام به ثبت رسید.

دونده ابراز کرد: روز سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۷:۳۰ شب، شب شعر «برمدار نور»، نمایشگاه عکس شوق دیدار مجموعه منتخب عکاسان در سالروز ورود امام رضا (ع) به نیشابور و کارگاه خوشنویسی سلسله الذهب در محوطه فرهنگسرای سیمرغ نیشابور ویژه عموم مردم دیار سلسلة الذهب، نیشابور برگزار می گردد.

فرماندار نیشابور عنوان کرد: اولین همایش بین‌المللی و چهارمین همایش ملی «سلسله‌الذهب» روز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۸ صبح همزمان با سالروز ملی ورود تاریخی حضرت امام رضا(ع) به نیشابور در سالن همایش پردیس دانشگاه نیشابور با حضور شخصیت‌های علمی، اساتید، محققین و فرهیختگان ویژه عموم مردم و علاقمندان برگزاری می شود.

وی اظهار کرد: برای نخستین بار همایش شهرداران،روسای شورای اسلامی شهر،روسای ادارات اوقاف و امور خیریه و هیات امنای شهرهای قدمگاه رضوی کشور روز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن همایش خانه معلم شماره ۲ خیام با اهتمام شهرداری و شورای اسلامی شهر نیشابور و بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام برگزار می شود.

دونده ادامه داد: همچنین مسابقات ورزشی جام حضرت امام رضا علیه السلام از ۱۰تا ۱۲ تیر ۱۴۰۵ توسط جمعیت هلال احمر شهرستان نیشابور برگزار می گردد.

فرماندار نیشابور بیان کرد: تولید محتواهای مناسبتی ویژه این ایام در کانال های مربوط به آموزش و پرورش، استفاده از ظرفیت تشکل های دانش آموزی و دانش آموزان عضو خبرگزاری پانا و راه اندازی ایستگاه صلواتی و برگزاری مسابقات فرهنگی ویژه دانش آموزان و کودکان توسط معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش نیشابور انجام می شود.

وی افزود: نمایشگاه بازگشت آثار مجسمه ساز نیشابوری حمید فروغی راد در محل هتل امیران و نمایشگاه گروهی نقاشی دنیای رنگی ما آثار جمعی از هنرجویان آموزشگاه ذهن زیبا در محل نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور ۱۰ و ۱۱ تیر ۱۴۰۵ بعد از ظهر ویژه عموم علاقمندان دایر می باشد

دونده بیان کرد: نشست تخصصی عقلانیت، خردورزی و اخلاق مداری در کلام و اندیشه حضرت امام رضا علیه السلام چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲ در دانشگاه فرهنگیان واحد دانشور نیشابور برگزار می شود.

فرماندار نیشابور تصریح کرد: همزمان با دهم تیر برای بیستمین سال متوالی سالروز ملی بزرگداشت ورود حضرت امام رضا (ع) به نیشابور و نقل حدیث شریف سلسله الذهب، کاروان نمادین عالم آل محمد (ع ) ‌با اهتمام ستاد بزرگداشت سالروز ورود امام رضا «ع» به نیشابور ، تعزیه خوانان، هنرمندان تئاتر،ورزشکاران و هنروران حرکت نمادین خودرا روز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۶ عصر با گلباران بقعه متبرک پسنده ‌و بی‌بی شطیطه آغاز و از میدان بی بی شطیطه به سمت مسجد جامع انجام که پس از ۱۲۴۷ سال از تاریخ ورود عالم آل محمد(ص) حضرت امام رضا (ع)به این شهر مذهبی بار دیگر با آفرینش صحنه های با شکوهی از دلدادگی به خاندان عصمت و طهارت (ع)و با بیعت مجدد با مقام امامت،ولایت و شهدای والامقام تاریخ تکرار می گردد.