عتباتی: ۱۵ فقره قصاص در آذربایجان غربی منجر به صلح و سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در نشست هم اندیشی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اساتید، نخبگان و فعالان اجتماعی استان، اظهار کرد: سه ماهه گذشته امسال ۱۵ فقره قصاص نفس به سازش منتهی شده و در مدت ۵ سال تعداد ۲۰۸ فقره سازش قتل عمد در استان به وسیله هسته های جهادی بخشایش، شوراهای حل اختلاف، روحانیون، پدران شهدای ورزشکاران، مددکاران منتهی به سازش شده است که این امر نشان از توانمدی اجتماعی است.

عتباتی ادامه داد: مشارکت عمده مردم،فعالان اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان به ستاد دیه کمک شد که منجر به آزادی ۱۲۰۰ نفر از محکومان مالی و جرائم غیرعمد در استان شد که همگی نشان از قدرت بالای این توانمندی اجتماعی مردم دارد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: آنچه که تجربه شده مداخله و مشارکت فعالان اجتماعی و نخبگان در امور حکومتی موجب توفیق و برکت، به خصوص در امر قضا و قضاوت کمک حال دستگاه قضایی شده است لذا می طلبد تعدادی ازامور دستگاه قضایی را برون سپاری کینم برای اینکه بتوان از ظرفیت های مردمی و نخبگان نهایت بهره را برد.

وی افزود: امروز در قوه قضائیه از ظرفیت های مردمی در حوزه های مختلف برای کاهش آسیب های اجتماعی، جرایم و ناهنجاریها و برای حل و فصل مشکلات حقوقی و قضایی مردم بهره برده می شود.

عتباتی به بیان مصادیقی از این ظرفیتهای مردمی پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۴ به میزان ۵۳درصد پرونده های شورای حل اختلاف با سازش مختومه شده است شورایی که از بطن جامعه و همین مردم، فعالان اجتماعی که افرادی شناخته شده با ویژگی های خاص هستند.

عتباتی به حضور پرشور، معنادار و با بصیرت مردم در خیابان و میدان اشاره و گفت: دشمن در مقابل ملت ایران کم آورده است چرا که ظهور و بروز بخشی از قدرت کشور درهمین حضور ملت ایران در میدان و خیابان تجلی یافت.

وی افزود، ۴ ماه است که مردم پای کار نظام هستند و هر شب پررنگ تر حضور دارند و این یک سرمایه اجتماعی قوی است که برای موفقیت در هر حوزه ای یقینا مورد نیاز است و یکی از پایه های قدرت برای نظام های سیاسی همین سرمایه های اجتماعی است.