به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان اردبیل اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های این حوزه نباید محدود به اقدامات کلیشه‌ای باشد، بلکه باید بر مبنای تیم‌سازی و با هدف ارتقای توانمندی‌های فکری، فرهنگی و مهارتی جوانان طراحی و عملیاتی شود.

وی با اشاره به تغییرات سبک زندگی در میان نسل جوان، بر لزوم نقش‌آفرینی دستگاه‌های متولی تأکید کرد و افزود: ارتقای سواد رسانه‌ای، سواد عاطفی و همچنین فرهنگ‌سازی در راستای جوانی جمعیت، از جمله اولویت‌هایی است که دستگاه‌ها باید برای آن برنامه‌های عملیاتی و دقیق داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری «نسل امید» به دبیری حوزه هنری استان، خواستار مشارکت فعال تمامی دستگاه‌ها برای برگزاری برنامه‌هایی پرمحتوا و اثرگذار شد و گفت: پرهیز از موازی‌کاری وهم‌افزایی بین‌بخشی، لازمه موفقیت در برنامه‌های فرهنگی و هنری است.

امامی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با شناسایی دقیق نیازها و مطالبات جامعه هدف و با بهره‌گیری از ظرفیت سمن‌ها و رویکرد محله‌محوری، از ارائه برنامه‌های تکراری و کلیشه‌ای فاصله بگیرند و بر اساس نیازهای واقعی جوانان، راهکارهای اجرایی ارائه دهند.

وی در پایان با اشاره به فرارسیدن فصل تابستان و اهمیت غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، بر لزوم اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی در این زمینه تأکید کرد و خواستار ارائه برنامه عملیاتی از سوی دستگاه‌ها بر اساس این دستورالعمل شد.