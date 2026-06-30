اعلام محل استقرار مواکب البرز در محورهای مواصلاتی استان

احمد رحمانی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: به منظور خدمات رسانی به زائران آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ۲۱ موکب متمرکز در محورهای مواصلاتی این استان جانمایی شده است.

وی اظهار داشت: این موکب ها که خدمات پذیرایی، امدادی، مکانیکی، پزشکی و استراحت موقت را ارایه می دهند در مسیر رفت به تهران از شهرستان نظرآباد (خروجی اتوبان غدیر) تا شهر گرمدره (ایوان) در حاشیه اتوبان و همچنین در مسیر برگشت از تهران مستقر می شوند.

وی گفت: این موکب ها در محدوده شرکت فخر ایران (نظرآباد)، کارخانه مانا، پمپ بنزین کوهسار، نیک کالا (کمال شهر)، عوارضی قدیم، امامزاده طاهر (ع) مهرشهر کرج، مترو محمدشهر، مترو فردیس، پلیس راه گرمدره و فروشگاه ایوان (کنار پمپ بنزین گرمدره) برپا می شوند.

رحمانی فر افزود: همچنین در محدوده پورکان و مصلای آسارا واقع در جاده چالوس دو موکب، در اتوبان غدیر (عوارضی) یک موکب برپا می شود ضمن اینکه در مسیر برگشت از تهران در محدوده پارک جهان نما، ترمینال شهید کلانتری، راهداری حصارک، ماموت، پارک سوار شهر جدید و پمپ بنزین سیپورکس نیز موکب هایی خدمات رسانی می کنند.

وی اضافه کرد: همچنین یک موکب برای زائرانی که از شمال کشور به سمت تهران می روند در اتوبان همت بالاتر از اتوبان مدرس برپا می شود.

آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و چهار تن از اعضای خانواده ایشان از صبح شنبه ۱۳ تیرماه به مدت سه روز در تهران برگزار می شود.