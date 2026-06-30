از زائرشهر تا ۱۵ هزار موکب؛ تمهیدات شهرداری برای مراسم تشییع رهبر شهید

حمید غلامزاده، رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل مدیریت شهری برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و اعلام کرد که بر اساس تقسیم کار ملی، چهار مأموریت اصلی اسکان، حملونقل، خدمات شهری و امور اجتماعی و فرهنگی بر عهده شهرداری تهران قرار گرفته است.
وی با اشاره به بسیج تمامی ظرفیتهای مدیریت شهری برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم، اظهار کرد: تمامی معاونتها، سازمانها، شرکتها و مناطق شهرداری تهران مأموریتهای مشخصی بر عهده دارند و هماهنگیها بهصورت مستمر با سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول در حال انجام است تا خدماترسانی به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.
غلامزاده با بیان اینکه مهمترین مأموریت شهرداری در این مراسم، اسکان شهروندان است، افزود: بخشی از شهر به زائرشهر تبدیل خواهد شد و مساجد، مدارس، دانشگاهها، مجموعههای ورزشی و بوستانهای تهران برای اسکان و پذیرایی از زائران تجهیز میشوند. ظرفیت این مراکز از پنج هزار تا ۵۰ هزار نفر پیشبینی شده و با همکاری سازمان بسیج مدیریت خواهند شد.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران از آمادگی بیش از ۱۵ هزار موکب برای خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم خبر داد و گفت: فرآیند ثبتنام، ساماندهی و اطلاعرسانی نیروهای خدمترسان از طریق سامانههای شهرداری انجام میشود تا ارائه خدمات با نظم و هماهنگی بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به پیشبینی حضور ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر در مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار داشت: امکانات استانهای مختلف برای انتقال شهروندان به تهران بسیج شده و هماهنگیهای لازم میان شهرداری، استانداری تهران و سایر دستگاههای اجرایی انجام شده است. همچنین برآوردها نشان میدهد بیشترین حجم ورود هموطنان از محورهای غربی و جنوبی پایتخت خواهد بود.
غلامزاده با بیان اینکه در حوزه حملونقل نیز تمهیدات ویژهای پیشبینی شده است، تصریح کرد: برنامهریزی لازم برای مدیریت ترافیک، ناوگان مترو، اتوبوسرانی، پارکینگها و مسیرهای دسترسی انجام شده و برای مسیرهای وداع و تشییع نیز حلقههای مختلف ترافیکی و امنیتی طراحی شده است.
وی افزود: در حوزه خدمات شهری نیز چهار محور اصلی شامل ورودیهای شهر، زائرشهرها، مراکز خدمت، مصلای تهران و مسیرهای مراسم تشییع تحت پوشش قرار میگیرد و خدماتی همچون تأمین آب آشامیدنی، استقرار سرویسهای بهداشتی، نظافت، مدیریت پسماند، پیشگیری از گرمازدگی و خدمات رفاهی با استفاده از ظرفیت شهرداری تهران، کلانشهرها و گروههای مردمی ارائه خواهد شد.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران خاطرنشان کرد: برای پشتیبانی هرچه بهتر از این مراسم، قرارگاههای تخصصی در حوزههای اسکان، پذیرایی، بهداشت و درمان، امور فرهنگی، ایمنی، نظارت و پشتیبانی تشکیل شده و تمامی مأموریتها بر اساس ابلاغهای ملی میان بخشهای مختلف مدیریت شهری تقسیم شده است.
وی تأکید کرد: شهرداری تهران با بسیج همه امکانات و ظرفیتهای خود، آماده میزبانی و خدمترسانی در یکی از بزرگترین مراسمهای تاریخ معاصر کشور است.
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