طرح تشویقی برق رایگان برای کشاورزان صرفه جو در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید رستمی گفت: در سال جاری بیش از۲۵ هزار مشترک کشاورزی با برنامه های مدیریت مصرف این شرکت همکاری دارند.

وی، سهم بخش کشاورزی از کل برق مصرفی در محدوده ۲۷ شهرستان تابعه این شرکت در استان فارس را ۳۲ درصد عنوان کرد و افزود: از این رو مشارکت کشاورزان در عبور موفق از پیک مصرف برق در ایام تابستان بسیار با اهمیت و موثر است.

این مقام مسئول ضمن ابراز رضایت از همراهی کشاورزان با طرح‌های تشویقی همکاری در برنامه‌های مدیریت مصرف تابستان سال‌ گذشته، گفت: سال قبل بیش از ۲۵ هزارمشترک برق کشاورزی فارس، در طرح‌های کاهش مصرف برق تابستان مشارکت داشتند که برای قدردانی از آنان بیش از ۳۳۶ میلیارد ریال پاداش پرداخت شد.

رستمی، به طرح تشویقی برق رایگان وزارت نیرو برای کشاورزان صرفه جو در استان هم اشاره کرد و گفت: کشاورزانی که چاه های کشاورزی خود را از ابتدای خرداد تا پایان شهریورماه، حد فاصل ساعت ۱۱:۳۰ الی۱۶:۳۰ خاموش نمایند، می توانند از مزیت ۱۹ ساعت برق رایگان در ساعات دیگر شبانه روز بهره‌مند شوند.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق فارس در ادامه از تجهیز ۱۰۰درصدی چاه‌های کشاورزی به کنتور هوشمند اشاره کرد و افزود: نصب کنتورهای هوشمند یکی از راهکارهای مدیریت مصرف برق است که در حال حاضر ۲۵۴۰۰ چاه‌ کشاورزی در محدوده این شرکت به کنتور هوشمند مجهز شده اند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در راستای نوسازی شبکه برق و هوشمندسازی لوازم اندازه گیری فرسوده و قدیمی مشترکان کشاورزی تحت پوشش این شرکت، در سال گذشته ۳۵۰ دستگاه تابلو لوازم اندازه گیری با صرف اعتباری بالغ بر۲۸۰ میلیاردریال تعویض گردیده است که بی تردید نصب این تابلوهای برق کشاورزی استاندارد، در ایجاد امکان پایش از راه دور و مدیریت مصرف هوشمند نقش موثری دارند.

رستمی در پایان از شهروندان خواست با پیوستن به پویش ملی «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» و با رعایت راهکارهای ساده اما تاثیرگذار چون استفاده از دور کند کولرهای آبی، خاموش کردن کولرهای گازی اضافی در مناطق گرم، تنظیم دمای سیستم‌های سرمایشی روی ۲۵ درجه، استفاده از سایبان بر روی بدنه کولرهای آبی یا کندانسور کولرهای گازی، استفاده نکردن هم‌زمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج بار، مسئولان صنعت برق استان را برای تامین برق مطمئن و پایدار و حفظ پایداری شبکه برق یاری رسانند.