به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی با اشاره به اختصاص زمین کشاورزی برای احداث نیروگاه خورشیدی گفت: در بازه زمانی سه ماهه ابتدایی سال جاری، ۲۳ فقره پرونده واگذاری اراضی ملی با هدف عملیاتی‌سازی طرح‌های تولید برق خورشیدی مورد بررسی و تایید نهایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در مجموع، مساحتی بالغ بر ۴ میلیون مترمربع از اراضی دولتی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط اختصاص یافته است تا با احداث نیروگاه‌های خورشیدی، گامی عملی در مسیر تقویت شبکه برق استان و کشور برداشته شود.

این مقام مسئول با تشریح اهمیت این اقدام، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را راهبردی کلیدی برای تأمین انرژی پایدار، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حفاظت از منابع طبیعی دانست.

بهجت حقیقی تأکید کرد: امور اراضی استان فارس با اتخاذ رویکردهای حمایتی، تمامی تلاش خود را برای تسهیل و تسریع در فرآیندهای قانونی واگذاری و صدور مجوزها به‌کار گرفته است تا بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های پاک بیش از پیش فراهم شود.

این مقام ارشد با اشاره به ابعاد اقتصادی و توسعه‌ای این طرح‌ها گفت: واگذاری اراضی به طرح‌های نیروگاه خورشیدی، فراتر از افزایش ظرفیت تولید برق، نقش مؤثری در جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق مختلف استان و تحقق عینی اهداف توسعه پایدار ایفا خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: این اقدامات در حالی انجام می شود که استان فارس به دلیل برخورداری از اقلیم مناسب و تابش بالای خورشیدی، از ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای قطب‌سازی در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح کشور برخوردار است.