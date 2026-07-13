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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱

اختصاص ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی فارس به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

اختصاص ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی فارس به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

شیراز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از واگذاری بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی این استان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی با اشاره به اختصاص زمین کشاورزی برای احداث نیروگاه خورشیدی گفت: در بازه زمانی سه ماهه ابتدایی سال جاری، ۲۳ فقره پرونده واگذاری اراضی ملی با هدف عملیاتی‌سازی طرح‌های تولید برق خورشیدی مورد بررسی و تایید نهایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در مجموع، مساحتی بالغ بر ۴ میلیون مترمربع از اراضی دولتی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط اختصاص یافته است تا با احداث نیروگاه‌های خورشیدی، گامی عملی در مسیر تقویت شبکه برق استان و کشور برداشته شود.

این مقام مسئول با تشریح اهمیت این اقدام، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را راهبردی کلیدی برای تأمین انرژی پایدار، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حفاظت از منابع طبیعی دانست.

بهجت حقیقی تأکید کرد: امور اراضی استان فارس با اتخاذ رویکردهای حمایتی، تمامی تلاش خود را برای تسهیل و تسریع در فرآیندهای قانونی واگذاری و صدور مجوزها به‌کار گرفته است تا بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های پاک بیش از پیش فراهم شود.

این مقام ارشد با اشاره به ابعاد اقتصادی و توسعه‌ای این طرح‌ها گفت: واگذاری اراضی به طرح‌های نیروگاه خورشیدی، فراتر از افزایش ظرفیت تولید برق، نقش مؤثری در جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق مختلف استان و تحقق عینی اهداف توسعه پایدار ایفا خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: این اقدامات در حالی انجام می شود که استان فارس به دلیل برخورداری از اقلیم مناسب و تابش بالای خورشیدی، از ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای قطب‌سازی در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح کشور برخوردار است.

کد مطلب 6887128

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