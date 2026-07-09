به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا خسروی با اشاره به مسئولیت تأمین برق پایدار برای بیش از ۱۹ هزار و ۸۰۰ مشترک بخش کشاورزی گفت: ماندگاری دستاوردهای صنعت برق در کاهش تلفات، نیازمند اجرای دقیق قانون، مقابله با تخلفات و برخورد با استفادهکنندگان غیرمجاز از شبکه است.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ پایداری شبکه برق در روزهای گرم سال افزود: صنعت برق در دورههای دشوار گذشته با تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی توانسته برق پایدار را برای مشترکان تأمین کند و انتظار میرود این روند با همان جدیت ادامه یابد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، حفظ جان نیروهای عملیاتی را نخستین اولویت در اجرای مأموریتها و مانورهای عملیاتی دانست و گفت: فعالیت در این حوزه به دلیل مخاطرات ناشی از دستکاری تجهیزات و شبکه برق، نیازمند رعایت دقیق اصول ایمنی است.
خسروی با اشاره به تعرض برخی متخلفان به کارکنان این شرکت هنگام اجرای قانون، تصریح کرد: متأسفانه در روزهای اخیر تعدادی از نیروهای عملیاتی هنگام برخورد با اشتراکهای متخلف، با مقاومت افراد خاطی مواجه شده و مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.
وی همچنین با اشاره به سهم تلفات غیرفنی در شبکه توزیع برق اظهار کرد: در برخی مناطق از برق یارانهای اختصاص یافته به بخشهای مولد، برای مصارف غیرمجاز از جمله راهاندازی دستگاههای استخراج رمزارز در واحدهای کشاورزی، صنعتی و دامداری استفاده میشود که این اقدام علاوه بر تضییع حقوق عمومی، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد میکند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز تأکید کرد: اختصاص برق با تعرفه حمایتی برای تولید و کشاورزی با هدف رونق این بخشها انجام میشود و هرگونه سوءاستفاده از این ظرفیت، غیرقابل قبول بوده و با آن برخورد خواهد شد.
وی همچنین به استفاده غیرایمن از برق توسط برخی دستفروشان و خودروهای فروش سیار اشاره کرد و گفت: بهرهبرداری از برق بدون تجهیزات استاندارد و بدون نصب کنتور، علاوه بر تحمیل هزینه به شبکه، میتواند خطرات جدی جانی برای افراد و شهروندان به همراه داشته باشد.
خسروی بر لزوم برخورد قانونی با دستکاری کنتورها و انشعابات غیرمجاز، بهویژه در بخش کشاورزی، تأکید کرد و گفت: صیانت از منابع انرژی و تضمین پایداری شبکه برق، مستلزم مقابله جدی و مستمر با تخلفات در این حوزه است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با برقدزدی و انشعابات غیرمجاز، تصریح کرد: کاهش تلفات شبکه و تأمین برق پایدار تنها با اعمال قانون، جمعآوری تأسیسات غیرمجاز و پیگیری قضایی متخلفان محقق میشود.
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