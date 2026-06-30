به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، طبق تحقیقی که در نشریه «ساینس ادونسز» منتش شده، پژوهشگران متوجه شدند این واکسن سه در یک واکنش حفاظتی ایمنی در مقابل سه بیماری تنفسی در موش ها، راسوهای اهلی و موش های پنبه فراهم می کند.

«جاناتان لاول» مولف این تحقیق می گوید: واکنش های آنتی بادی تولید شده این محصول با آنچه که واکسن ها در مقابل یک ویروس تولید می کنند، قابل مقایسه بود. همین امر نشان می دهد ترکیب سه در یک واکسن تاثیرگذاری آنها را کاهش نداد.

این سه ویروس فقط در آمریکا به حدود یک میلیون مورد بستری بیماران در بیمارستان فقط طی فصل شیوع ویروس های تنفسی در ۲۰۲۴-۲۰۲۳ میلادی مرتبط بودند. «بروس دیویدسون» هم مولف این پژوهش می گوید: ما می دانیم بسیاری از افراد یک یا دو مورد از واکسن های توصیه شده برای بیماری های تنفسی را تزریق نمی کنند. جایگزین کردن آنها با یک تزریق سالانه، این مانع را کاهش می دهد و نرخ ایمن سازی را به میزان قابل توجهی بیشتر می کند.

واکسن هایی که در مقابل چند بیماری ایمنی فراهم می کنند، چند دهه است که مورد استفاده قرار گرفته اند اما در حال حاضر هیچ واکسن تایید شده ای که محافظت در برابر سه ویروس تنفسی مهم گفته شده را ترکیب کند، وجود ندارد.

این واکسن تک دوزی از همان پلتفرمی استفاده می کند که لاول به مدت بیش از یک دهه مشغول توسعه آن بوده است. این پلتفرم که CoPoP نام دارد شامل نانو ذرات کروی ساخته شده از کبالت و پورفیرین همراه یک پوسته خارجی تر از فسفولیپید است. این بستر پروتئین های ویروسی را با استفاده از برچسب های هیستیدین به نانو ذرات می چسباند. این رشته های کوتاه از آمینواسیدها تمایل طبیعی برای اتصال به فلزات دارند و به آنها امکان می دهند پیوندی قدرتمند با یون های کبالت موجود در نانوذرات برقرار کنند.

هنگامیکه این مواد از طریق واکسن به بدن تزریق می شوند، پروتئین های ویروسی در آموزش سیستم ایمنی برای شناسایی و دفاع در مقابل ویروس ها کمک می کنند. تیم تحقیقاتی برای افزایش اثربخشی واکسن مواد شناخته شده تقویت کننده ایمنی مانند PHAD و QS-۲۱ را به بستر CoPoP افزودند.

این تیم در تحقیقات خود هیچ شواهدی مبتنی بر تداخل ایمنی که در آن یک جز واکسن، پاسخ ایمنی به جز دیگر را کاهش می‌دهد، پیدا نکرد. با این وجود، محققان تاکید می‌کنند مطالعات بیشتری برای تعیین اینکه آیا تعاملات ظریف بین اجزای مختلف واکسن می‌تواند بر پاسخ‌های ایمنی در شرایط مختلف دوز تاثیر بگذارد، مورد نیاز است.