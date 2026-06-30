آمادگی کردستان برای اعزام ۱۱ هزار زائر به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید شعبانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی کمیته‌های بدرقه و تشییع رهبر شهید، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و به ویژه ۵ هزار و ۵۳۶ شهید والامقام استان کردستان، اظهار کرد: برنامه‌های دومین کنگره ملی شهدای استان در حال برگزاری است و امیدواریم با عنایت خداوند و دعای مردم، مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید با حضور گسترده مردم برگزار شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای هماهنگی اعزام و پشتیبانی زائران افزود: پس از تشکیل ستاد مراسمات، جلسات تخصصی در حوزه‌های تغذیه، حمل‌ونقل، اسکان، پارکینگ و پشتیبانی برگزار شده و بیشتر مصوبات و برنامه‌های پیش‌بینی شده در حال پیگیری و اجرا است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس کردستان عنوان کرد: شهرداری منطقه ۹ تهران به عنوان معین و پشتیبان استان‌های کردستان و ایلام، آمادگی بسیار خوبی برای میزبانی از زائران دارد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای اسکان، پارک خودروها و خدمات‌رسانی به کاروان‌ها انجام شده است.

وی از اعزام یک هزار نفر از مردم کردستان در قالب کاروان‌های سازماندهی‌شده خبر داد و گفت: ثبت‌نام این افراد توسط کمیته اعزام سپاه بیت‌المقدس انجام شده و این تعداد با حدود ۴۰ دستگاه اتوبوس به تهران اعزام خواهند شد.

سرهنگ شعبانی ادامه داد: اعتبار لازم برای هزینه‌های جابه‌جایی زائران با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تأمین و در اختیار اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گرفته تا مشکلی در روند اعزام وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به تأمین بخشی از نیازهای رفاهی زائران بیان کرد: برای وعده‌های غذایی مسیر، آب معدنی و برخی خدمات پشتیبانی هماهنگی‌های لازم انجام شده و تلاش می‌کنیم بسته فرهنگی مناسبی نیز در اختیار زائران قرار گیرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس کردستان درباره وضعیت اسکان و پارکینگ کاروان‌ها گفت: پارکینگ اتوبوس‌های استان کردستان در بوستان پردیسان تهران پیش‌بینی شده که دسترسی مناسبی به خطوط مترو دارد و تلاش می‌شود با هماهنگی پلیس راهور، محدودیت‌های ترافیکی مانعی برای ورود و خروج کاروان‌ها ایجاد نکند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم استان در قالب خودروهای شخصی افزود: پیش از این سهمیه حضور خودروهای شخصی حدود پنج هزار نفر بود اما با هماهنگی‌های انجام‌شده، امکان پذیرش و پشتیبانی از ۱۰ هزار نفر از زائران کردستانی با خودروهای شخصی فراهم شده است.

سرهنگ شعبانی تصریح کرد: برای این دسته از زائران، بیش از ۱۰ نقطه شامل پارکینگ و محل‌های اقامت در محدوده شهرداری منطقه ۹ تهران در نظر گرفته شده و سالن‌های ورزشی، مساجد و بوستان‌ها برای اسکان پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: زائرانی که با خودروهای شخصی قصد حضور دارند باید تا شنبه شب خود را به محل‌های تعیین‌شده برسانند، چرا که از روز یکشنبه محدودیت‌های ترافیکی در تهران اعمال می‌شود و دسترسی به محل‌های اسکان دشوارتر خواهد شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس کردستان از راه‌اندازی فرآیند ثبت‌نام در پیام‌رسان «بله» خبر داد و گفت: زائران خودروهای شخصی باید در این سامانه ثبت‌نام کرده و در بخش نحوه اعزام گزینه «غیرکاروانی» را انتخاب کنند تا محل پارکینگ و اسکان آنها مشخص شود.

وی افزود: برای هر شهرستان یک نماینده از سپاه و نواحی مقاومت تعیین شده تا در محل پارکینگ‌ها حضور داشته باشند و مشکلات احتمالی زائران در حوزه اسکان، تغذیه یا پارک خودرو را پیگیری کنند.

سرهنگ شعبانی همچنین از برنامه‌ریزی برای بدرقه کاروان‌های اتوبوسی خبر داد و گفت: این کاروان‌ها روز یکشنبه پس از نماز ظهر و عصر و صرف ناهار حرکت خواهند کرد و برنامه‌ریزی شده است که در مسیر، خدمات امدادی، پشتیبانی و تغذیه نیز ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: کاروان‌های اتوبوسی استان حدود ساعت سه بامداد به تهران خواهند رسید و پس از استقرار در بوستان پردیسان، زائران برای حضور در مراسم تشییع هدایت می‌شوند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس کردستان در پایان بر ضرورت فضاسازی گسترده در سطح استان برای این مناسبت تأکید کرد و گفت: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و ادارات استان باید در راستای گرامیداشت این مراسم، فضاسازی مناسبی در شهرها و روستاها انجام دهند. همچنین مقرر شده پس از مراسم تدفین، در شهرستان‌های مختلف استان برنامه‌های بزرگداشت و مراسم‌های ویژه برگزار شود.