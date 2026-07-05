۴۴ هزار خوزستانی با خودروهای شخصی به مراسم تشییع قائد شهید رفتند

سرهنگ پاسدار عادل ساری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور ساماندهی و اعزام زائران به مراسم تشییع رهبر شهید، ۱۱ کمیته تخصصی در استان تشکیل شد و با مشارکت دستگاههای مسئول، روند برنامهریزی و اجرای این اعزامها به دقت صورت گرفت.
وی با قدردانی از همراهی فرماندهی سپاه حضرت ولیعصر (عج)، نماینده ولیفقیه در استان و استاندار خوزستان افزود: وظایف میان کمیتههای مختلف تقسیم شد و عملیات اعزام و اسکان با هماهنگی کامل در حال انجام است.
سرهنگ ساری تصریح کرد: از مجموع ۶۴ هزار نفر اعزامی، حدود ۲۱ هزار نفر در قالب کاروانهای سازمانیافته و نزدیک به ۴۴ هزار نفر نیز به صورت خودجوش و با خودروهای شخصی به پایتخت سفر کردند.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان عنوان کرد: نزدیک به ۷۰ درصد از کسانی که با خودروهای شخصی اعزام شدهاند، پیشبینی اسکان خود را داشتهاند و حدود ۳۰ درصد باقیمانده معادل ۱۰ هزار نفر، تحت پوشش کمیته اسکان قرار گرفتند که اسکان آنان با همکاری اردویی سپاه و شهرداری انجام میشود.
وی بیان کرد: تاکنون حدود ۳۱ هزار نفر از زائران در تهران اسکان داده شدهاند و روند خدماترسانی و اسکان سایر افراد نیز همچنان ادامه دارد.
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