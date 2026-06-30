عامل درگذشت صداپیشه «لیلو و استیچ» دیزنی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پزشکی قانونی لس‌آنجلس علت درگذشت دیوی چیس، صداپیشه لیلو در «لیلو و استیچ» و بازیگر فیلم «حلقه» را اعلام کرد.

به گفته دفتر پزشکی قانونی، چیس که ۱۶ ژوئن در ۳۵ سالگی از دنیا رفت، بر اثر سندرم نقص ایمنی اکتسابی یا ایدز درگذشت. علت ثانویه مرگ وی نیز «مصرف مزمن چند ماده» ذکر شده است.

پدر چیس، جان دیوید شوالیر به نیویورک تایمز گفت دیوی از ۱۳ سالگی بی‌خانمان و با مواد مخدر درگیر بود و وی سال‌ها با دخترش صحبت نکرده بود.

روی هرناندز، دوست چیس ابتدا گفته بود که او علاوه بر عفونت، به مننژیت مبتلا شده، که واکنشی جدی به عفونت است.

هرناندز پیش از مرگ وی در پستی نوشته بود: پس از دوران کودکی سخت و اختلاف دردناک با خانواده‌اش، دیوی با آزار و اذیت روبه رو شد و برای یافتن امنیت و شادی در مرکز شهر لس‌آنجلس تقلا می‌کرد. وقتی با هم آشنا شدیم، قول دادم از او محافظت کنم و عشق و آسایشی را که شایسته‌اش بود به او بدهم. با هم لحظاتی از شادی و امید را تجربه کردیم.

چیس که از کودکی بازیگر بود، وقتی در سال ۲۰۱۶ بازیگری را کنار گذاشت، مشکلات قانونی داشت که اتهام رانندگی در یک ماشین دزدی و داشتن مواد مخدر از جمله آنها بود.

پس از اینکه چیس با صداپیشگی نقش لیلو در سال ۲۰۰۲ به شهرت رسید، به صداپیشگی ادامه داد و در «استیچ!» در سال ۲۰۰۳ و سریال «لوری و استیچ» در سال ۲۰۰۶ در کانال دیزنی صداپیشگی کرد. وی همچنین بازیگر «عشق بزرگ» شبکه HBOبود که از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ ادامه داشت و در نقش عروس خردسال ظاهر شد.

او نقش دختر ترسناک سامارا مورگان را در فیلم ترسناک موفق «حلقه» در سال ۲۰۰۲ و همچنین نقش سامانتا دارکو، خواهر کوچکتر شخصیت اصلی جیک جیلنهال در «دانی دارکو» را بازی کرد و سال ۲۰۰۹ در دنباله ویدیویی «اس. دارکو» ظاهر شده بود.

آخرین بازی سینمایی وی در «جک به خانه می‌رود» در سال ۲۰۱۶ بود.