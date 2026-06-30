به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان که به عنوان اولین مقام برجسته این کشور، با توافق تسلیم دولت لبنان با رژیم صهیونیستی مخالفت کرد، طبق مواضعی که طی روزهای گذشته اتخاذ کرده قصد ورود به هیچگونه تقابلی با هدف سرنگونی دولت را ندارد.

طبق اطلاعات موجود، نبیه بری در ارتباطات محرمانه خود با طرف سعودی، تعهد خود را مبنی بر عدم مشارکت در هیچ پروژه‌ای برای سرنگونی دولت لبنان از طریق اعتراضات خیابانی نشان داده، اما با این وجود تاکید کرده که توافق چارچوب میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی به هسته تعادل ملی لبنان آسیب می‌زند.

نبیه بری با هشدار درباره پیامدهای این توافق بر ثبات داخلی لبنان، آن را یک تغییر خطرناک در مسیر تفاهمات قبلی توصیف و بر رد هرگونه حرکت به سمت هرج و مرج یا درگیری داخلی تاکید کرده است.

در این زمینه، کسانی که با رئیس پارلمان لبنان دیدار داشته‌اند، به نقل از او گفتند: نواف سلام، نخست وزیر با من تماس گرفت و از من به خاطر آرام کردن مردم و بیرون کشیدن آنها از خیابان‌ها تشکر کرد و من هم به او گفتم که بسیار خوب، از این توافق خارج شوید.

بر اساس این گزارش، نبیه بری تاکید کرد که این افراد (امضا کنندگان توافق با رژیم صهیونیستی) خودشان را درگیر یک مسئله خطرناک کرده‌اند و نمی‌دانند که با نبیه بری و یک فراکسیون بزرگ پارلمانی روبرو خواهند شد و امروز در برابر من و تعداد بسیار زیادی از نمایندگان پارلمان قرار دارند.

نبیه بری همچنین هشدار خود را در مورد خطر درگیری داخلی در لبنان تکرار کرده و گفت: کسانی که این توافق را تدوین کرده‌اند به دنبال شعله ور کردن فتنه داخلی هستند، اما من آن را نمی‌خواهم و برای جلوگیری از انفجار اوضاع تلاش می‌کنم. حتی حزب الله هم برای آرام کردن اوضاع داخلی تلاش می‌کند، اما متاسفانه آنها (تهیه کنندگان توافق با رژیم صهیونیستی) بر توافقی اصرار دارند که از توافق ۱۷ مه ۱۹۸۳ هم بدتر است و به دنبال فتنه هستند.

رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد: بزرگترین خطر در اینجا، در تلاش برای تضعیف ارتش لبنان یا آغاز بحث در مورد برکناری ژنرال رودولف هیکل، فرمانده ارتش نهفته است و اگر آنها بخواهند به ارتش یا فرمانده آن آسیب برسانند ما هرگز ساکت نخواهیم ماند.

بر اساس این گزارش، نبیه بری معتقد است که این توافق در واقع برای تضعیف مسیر تفاهم میان ایران و آمریکا طراحی شده و ممکن است منطقه و روند اسلام آباد را وارد مرحله دشواری کند که می‌تواند طولانی شود؛ زیرا امروز ما شاهد فضایی از رقابت در درون دولت آمریکا بین مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آن هستیم. این رقابت شاید برای مدتی طولانی ادامه یابد و در این میان، هزینه تنش‌های داخلی آمریکا و تنش در روابط این کشور با صهیونیست‌ها را منطقه خواهد پرداخت.