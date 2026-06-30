به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی با صدور بخشنامهای اعلام کرد: بر اساس مصوبه یازدهمین جلسه کمیسیون ملی توسعه، ارزیابی و اعتباربخشی آموزش بینالملل به تاریخ 31 خردادماه 1405، پیرو اسناد بالادستی و با لحاظ ملاحظات امنیتی، مقرر شد"شروع به تحصیل متقاضیان غیرایرانی (بینالمللی) در تمامی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی، صرفاً منوط به ارائه ویزای دانشجویی مقدور است".
مسؤولیت نظارت بر اجرای دقیق این ابلاغیه بر عهده ریاست مؤسسه بوده و هرگونه تخطی از آن، موجب پاسخگویی مقام مسئول خواهد بود.
گفتنی است بر اساس مصوبه جلسه ۹۶ شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی، تصمیمگیری درخصوص دانشجویان غیرایرانی (بینالملل) در چارچوب شرح وظایف شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی به «کمیسیون ملی توسعه، ارزیابی و اعتبار بخشی آموزش بینالملل»، تفویض اختیار شده است.
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