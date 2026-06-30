اعلام شیوه شرکت در مراسم بدرقه پیکر آقای شهید ایران در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی زاده، پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نزدیک شدن به رویداد بزرگ بدرقه و تشییع آقای شهید ایران و تمهیدات انجامشده در استانهای کرمان، خراسان و تهران گفت: ثبتنام در کرمان صرفاٌ از طریق نرمافزار «دیارِ مرد میدان» انجام میشود.
وی از نزدیک شدن به بزرگترین رویداد کشور و دنیای اسلام، یعنی مراسم بدرقهٔ امام شهید ایران، خبر داد و افزود: تمهیدات لازم در داخل استان کرمان و همچنین استانهای خراسان رضوی و تهران در حال انجام است.
مرادیزاده، با اشاره به استقبال پرشور مردم کرمان برای ثبتنام در این مراسم، ادامه داد: از فردا آمار ثبتنامها بهتدریج اعلام خواهد شد و ثبتنام صرفاً از طریق نرمافزار «دیارِ مرد میدان» انجام میشود و مردم حتماً از این مسیر اقدام کنند.
سخنگوی ستاد بدرقه با بیان اینکه افراد زیر ۱۵ سال و بالای ۵۰ سال بههیچوجه ثبتنام نکنند، دلیل این امر را گرمازدگی، ازدحام جمعیت و مسافت پیادهروی مسیر اعلام کرد.
وی با اشاره به تجربهٔ ۶ سالهٔ استان کرمان در برگزاری مراسم سالگرد شهید سلیمانی، گفت: این نرمافزار طی این سالها عملکرد موفقی داشته و توانستهایم از سراسر کشور میزبان زائران باشیم.
مرادیزاده خاطرنشان کرد: حتی در جلسات ستاد برگزاری مراسم در مشهد مقدس، این نرمافزار مورد استقبال قرار گرفت و میتوان گفت استان کرمان در این زمینه یک گام جلوتر از سایر استانها است.
وی در پایان از همهٔ متقاضیان خواست فقط از طریق نرمافزار «دیارِ مرد میدان» اقدام کرده و از ثبتنام افراد خارج از محدودهٔ سنی تعیینشده خودداری کنند.
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