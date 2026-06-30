بازرسی شناورهای مسافربری، تفریحی و حمل خودرو در ۴ مرحله آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، الله‌مراد عفیفی‌پور، سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از آغاز اجرای برنامه بازرسی‌های متمرکز شناورهای مسافربری، تفریحی و حمل خودرو در بنادر کشور خبر داد و اظهار کرد: برنامه بازرسی‌های متمرکز (CIC) از سوی مراکز کنترل و بازرسی کشتی‌ها از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز شده و تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تمامی شناورهای مسافربری، تفریحی و حمل خودرو در چهار مرحله توسط افسران کنترل و بازرسی کشتی‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این بازرسی‌ها با تمرکز بر الزامات مرتبط با «ایمنی دریانوردی»، «موتورخانه و ماشین‌آلات»، «توانمندی خدمه» و «تجهیزات نجات و اطفای حریق» انجام می‌شود و در ادامه نیز اجرای دو مرحله بازرسی گسترده برای این شناورها پیش‌بینی شده است.

سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه اجرای این برنامه در راستای حفظ و ارتقای سطح فنی و ایمنی شناورهای مسافربری، تفریحی و حمل خودرو در طول سال انجام می‌شود، گفت: این اقدام همچنین با هدف ایجاد آمادگی لازم برای ارائه خدمات ایمن به مسافران و گردشگران در طرح مدیریت سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۶ برنامه‌ریزی شده است.

عفیفی‌پور ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که تمامی مراحل بازرسی در بازه‌های زمانی دوماهه اجرا شود. همچنین گزارش‌های بازرسی از طریق سامانه جامع دریایی به‌صورت دقیق ثبت و احصا شده و نتایج حاصل پس از ارزیابی و تحلیل، در اختیار ذی‌نفعان قرار خواهد گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در بازرسی‌های متمرکز که با عنوان CIC شناخته می‌شود، افسران کنترل و بازرسی کشتی‌ها بر اساس دستورالعمل‌های از پیش تعیین‌شده، بر بخش‌هایی تمرکز می‌کنند که احتمال وجود نقص در آن‌ها بیشتر است. این شیوه بازرسی نقش مؤثری در ارتقای ایمنی دریانوردی و کاهش سوانح دریایی داشته است.