ریاست ایران بر یازدهمین اجلاس هیدروگرافی منطقه دریایی راپمی تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر پسنده، مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به مشارکت مؤثر جمهوری اسلامی ایران در بیستوچهارمین اجلاس کمیته فرعی توسعه ظرفیت (CDSC24) و هجدهمین اجلاس کمیته هماهنگی بینمنطقهای سازمان بینالمللی هیدروگرافی (IRCC18)، گفت: تأیید برگزاری یازدهمین اجلاس کمیسیون هیدروگرافی منطقه دریایی راپمی به ریاست ایران و تصویب برنامه راهبردی جدید این کمیته برای سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۲، از مهمترین دستاوردهای این دو اجلاس بود.
وی افزود: بیستوچهارمین اجلاس کمیته فرعی توسعه ظرفیت سازمان بینالمللی هیدروگرافی (CDSC24) و هجدهمین اجلاس کمیته هماهنگی بینمنطقهای این سازمان (IRCC18) خردادماه ۱۴۰۵ بهصورت حضوری و مجازی در شهر لیما، پایتخت پرو، برگزار شد.
پسنده بیان کرد: ادارهکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، بهعنوان رئیس کمیسیون هیدروگرافی منطقه دریایی راپمی (RSAHC)، هماهنگکننده فعالیتهای آموزشی منطقه و هماهنگکننده نقشههای کاغذی و الکترونیکی دریایی، به نمایندگی از ۹ کشور عضو شامل جمهوری اسلامی ایران، عمان، پاکستان، عراق، عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر و امارات متحده عربی، بهصورت مجازی در این دو اجلاس حضور یافت.
وی گفت: در این اجلاسها، گزارش عملکرد مناطق ۱۵گانه هیدروگرافی جهان در حوزه تولید نقشههای دریایی، توسعه ظرفیت، برگزاری دورههای آموزشی، کارگاههای تخصصی و بازدیدهای فنی بررسی شد و چالشهای موجود در این حوزه نیز با مشارکت اعضا مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین کمیتهها و کارگروههای تخصصی، گزارش اقدامات یکساله خود را ارائه و پیشنهادهای اجرایی لازم را برای تصمیمگیری مطرح کردند.
مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر تأیید برگزاری یازدهمین اجلاس کمیسیون هیدروگرافی منطقه دریایی راپمی (RSAHC) به ریاست جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۶ را یکی از مهمترین دستاوردهای این نشستها برشمرد و تصریح کرد: این تصمیم، بیانگر اعتماد کشورهای عضو به جایگاه تخصصی و نقش مؤثر ایران در هدایت فعالیتهای هیدروگرافی منطقه است.
وی همچنین تصویب برنامه راهبردی جدید این کمیته برای سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۲ را از دیگر مصوبات مهم اجلاس عنوان کرد و گفت: این سند، مسیر توسعه فعالیتهای هیدروگرافی، ارتقای توانمندیهای فنی و گسترش همکاریهای بینالمللی را در سالهای آینده ترسیم میکند.
پسنده در پایان خاطرنشان کرد: در این اجلاس، استفاده از مازاد بودجه سال ۲۰۲۵ برای اجرای برنامههای آموزشی سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نیز به تصویب رسید. همچنین اعضا با برگزاری رایگان دو دوره تخصصی «شیوه صدور اعلامیههای دریایی و پیامهای ایمنی دریانوردی (MSI)» و «تولید نقشههای الکترونیکی دریانوردی بر پایه استاندارد S-100» در نیمه دوم سال جاری در کشور عمان و با حضور نمایندگان ۹ کشور عضو منطقه راپمی موافقت کردند.
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