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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

۴۰ مدرسه قرچک برای اسکان زائران مراسم وداع آماده می‌شود

۴۰ مدرسه قرچک برای اسکان زائران مراسم وداع آماده می‌شود

قرچک- مدیر آموزش و پرورش قرچک از آماده‌سازی ۴۰ واحد آموزشی این شهرستان برای اسکان و میزبانی از زائران مراسم وداع با رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید یوسفی، بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش شهرستان قرچک، از آماده‌سازی ۴۰ واحد آموزشی برای اسکان زائران مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.

وی که مدیر آموزش و پرورش قرچک است، اظهار کرد: در این نشست، برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم برای آماده‌سازی مدارس شهرستان به‌منظور میزبانی و اسکان زائران این مراسم مورد بررسی قرار گرفت.

یوسفی با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل مدارس، افزود: استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود و هماهنگی میان واحدهای اجرایی برای فراهم‌سازی شرایط مناسب و ارائه خدمات مطلوب به زائران ضروری است.

وی ادامه داد: اعضای شورای معاونان آموزش و پرورش شهرستان قرچک نیز در این جلسه پیرامون الزامات، ظرفیت‌ها و تمهیدات مورد نیاز برای آماده‌سازی مدارس و میزبانی شایسته از زائران مراسم وداع با رهبر شهید به تبادل نظر پرداختند.

کد مطلب 6875457

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