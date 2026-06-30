به گزارش خبرنگار مهر، وحید یوسفی، بعد از ظهر سهشنبه در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش شهرستان قرچک، از آمادهسازی ۴۰ واحد آموزشی برای اسکان زائران مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.
وی که مدیر آموزش و پرورش قرچک است، اظهار کرد: در این نشست، برنامهریزیها و هماهنگیهای لازم برای آمادهسازی مدارس شهرستان بهمنظور میزبانی و اسکان زائران این مراسم مورد بررسی قرار گرفت.
یوسفی با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل مدارس، افزود: استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود و هماهنگی میان واحدهای اجرایی برای فراهمسازی شرایط مناسب و ارائه خدمات مطلوب به زائران ضروری است.
وی ادامه داد: اعضای شورای معاونان آموزش و پرورش شهرستان قرچک نیز در این جلسه پیرامون الزامات، ظرفیتها و تمهیدات مورد نیاز برای آمادهسازی مدارس و میزبانی شایسته از زائران مراسم وداع با رهبر شهید به تبادل نظر پرداختند.
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