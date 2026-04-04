آخرین وضعیت معاملات نمادهای بازار برق بورس انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی ایران، مدیر عملیات بازار برق در اطلاعیهای خطاب به مشترکین و کارگزاران اعلام کرد که در جلسه معاملاتی روز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میانباری روزانه و کمباری روزانه مربوط به تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ در بازار برق متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز میشود.
بر اساس این اطلاعیه، نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میانباری روزانه و کمباری روزانه برای سررسیدهای ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز در بازار برق بورس انرژی ایران گشایش خواهند یافت. همچنین نمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میانباری هفتگی و کمباری هفتگی با سررسید ۹ خرداد ۱۴۰۵ در این بازار قابل معامله خواهند شد.
