محمود کریمی معاون توسعه بازار بورس انرژی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با توجه به نیاز صنایع انرژیمحور و پتروشیمیها به منابع مالی برای بازسازی، نوسازی و تداوم فعالیت پس از آسیبهای ناشی از جنگ، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه میتواند یکی از مسیرهای موثر برای تامین مالی این شرکتها باشد.
وی افزود: در این میان، بورس انرژی ایران با برخورداری از ابزارهای نوین مالی و ظرفیتهای متنوع معاملاتی، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بستر تامین مالی چند شرکت فعال در حوزه انرژی و پتروشیمی را فراهم کرده است؛ ظرفیتی که میتواند در مسیر تامین منابع مورد نیاز برای بازسازی و توسعه زیرساختهای این صنایع نیز مورد استفاده قرار گیرد.
کریمی با بیان اینکه صنایع پتروشیمی و نیروگاهی از جمله بخشهای مهم اقتصاد کشور هستند که استمرار فعالیت آنها نیازمند سرمایهگذاری مستمر در زیرساخت، تعمیر و نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیتهای تولید است، اظهار کرد: در شرایطی که برخی از این صنایع در جریان جنگ با آسیبهایی مواجه شدهاند، دسترسی به منابع مالی برای بازسازی زیرساختها و بازگرداندن ظرفیتهای تولیدی به مدار، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی، بازار سرمایه میتواند در کنار روشهای متعارف تامین مالی، بهعنوان یکی از مسیرهای تامین منابع موردنیاز این شرکتها مورد توجه قرار گیرد.
بورس انرژی ایران نیز با توجه به ماهیت فعالیت شرکتهای پذیرفتهشده و ابزارهای مالی قابل استفاده در این بازار، ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی بنگاههای فعال در حوزه انرژی، پتروشیمی و صنایع مرتبط در اختیار دارد.
عملکرد بورس انرژی ایران در تامین مالی شرکتهای انرژی
معاون توسعه بازار بورس انرژی ایران با بیان اینکه اقدامات انجامشده از ابتدای سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که استفاده از ابزارهای نوین مالی بورس انرژی ایران برای تامین منابع شرکتهای فعال در حوزه انرژی و پتروشیمی سرعت بیشتری به خود گرفته است، گفت: بر اساس این اقدامات، تاکنون ۱۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد برای شرکتهای مولد نیروگاهی سامان، پتروشیمی سبلان، گهر انرژی سیرجان و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی پذیرش شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در بخش پذیرش انبار و گواهی سپرده حاملهای انرژی، انبار محصول نفت کوره ATR140 شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به ارزش ۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال و انبار متانول شرکت پتروشیمی سبلان به ارزش ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پذیرش شده است.
معاون توسعه بازار بورس انرژی ایران در پایان گفت:این اقدامات در مجموع نشان میدهد که بورس انرژی ایران علاوه بر ایفای نقش در معاملات حاملهای انرژی، ظرفیت قابل توجهی برای تامین مالی شرکتهای این حوزه از طریق ابزارهای نوین مالی ایجاد کرده است.
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