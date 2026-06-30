به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای استان تهران، علیرضا جزءقاسمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از آمادگی کامل این شرکت برای تأمین آب شرب مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: با استقرار ۲۰۰ نیروی عملیاتی، راهاندازی ۸ مسیر تأمین آب، تجهیز ۱۸۰۰ چشمه سرویس بهداشتی، استقرار ۳ آزمایشگاه سیار و آمادهسازی حدود هزار شیر برداشت، پایداری کامل آب شرب زائران در مجموعههای مصلی امام خمینی(ره) و چهلسرا تضمین شده است.
جزءقاسمی با اشاره به مسئولیت شرکت آب و فاضلاب استان تهران در تأمین زیرساختهای آبرسانی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: مسئولیت تأمین زیرساختها و پایداری شبکه آب این دو مجموعه به آبفای منطقه ۲ واگذار شده است و از نخستین روزهای تشکیل کمیتههای زیرساخت، برنامهریزیهای لازم برای اجرای این مأموریت آغاز شده است.
او با بیان اینکه تمامی شرکتهای زیرمجموعه آب و فاضلاب استان تهران با راهبری ستاد این شرکت در آمادهباش کامل قرار دارند، افزود: با پیشبینی حضور گسترده زائران و استقرار حدود ۲۰۰۰ موکب در محدوده مصلی و چهلسرا، تمامی تمهیدات لازم برای تأمین پایدار آب شرب این مراسم اندیشیده شده است تا خدماترسانی بدون وقفه به زائران انجام شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به توسعه زیرساختهای آبرسانی مصلی گفت: تعداد ورودیهای آب این مجموعه از ۲ به ۸ مسیر افزایش یافته و تمامی محوطه مصلی به کلکتورهای برداشت آب مجهز شده است. همچنین آب شرب ۱۸۰۰ چشمه سرویس بهداشتی این مجموعه بهصورت پایدار تأمین میشود و ۸ علمک برداشت آب نیز برای تأمین آب تانکرهای سیار در نظر گرفته شده است.
به گفته او ۵۰ تانکر سیار آبرسانی و در مجموع بیش از ۲۰۰۰ شیر برداشت پیشبینی شده است.
او ادامه داد: علاوه بر این نقاط، ۸ شهرک زائر به مساحت ۷۵ هکتار خدماترسانی شده است و ۱۵ مبدأ ورودی به شهر تهران و همچنین مسیر تشییع از خیابان دماوند تا بزرگراه شهید لشگری بیشتر از ۲۲۰ محل برداشت آب شرب و ۱۰۰ تانکر مستقر خواهد شد.
جزءقاسمی ادامه داد: برای تضمین کیفیت آب، ۳ آزمایشگاه سیار در محدوده مصلی و چهلسرا مستقر شدهاند که بهصورت برخط کیفیت آب شرب را پایش میکنند. همچنین ۶۰ کلکتور با ۶۰۰ شیر برداشت، بیش از ۲۰۰ شیر آبخوری ثابت و ۱۶ تانکر آبرسانی مجهز به ۱۶۰ شیر برداشت آماده خدمترسانی هستند و در مجموع حدود هزار شیر برداشت آب برای زائران پیشبینی شده که در صورت نیاز این ظرفیت تا ۱۶۰۰ شیر برداشت افزایش خواهد یافت.
او با اشاره به تمهیدات نیروی انسانی خاطرنشان کرد: حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای شرکت در داخل مجموعه مصلی، ۵۰ نفر در محل موکبسرا و ۵۰ نفر دیگر در مجموعه چهلسرا مستقر خواهند بود. همچنین کانکسهای مدیریتی، عملیاتی، انبار تجهیزات و تیمهای امدادی در سه نقطه مستقر شدهاند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تأکید بر اینکه تمامی زیرساختهای لازم برای تأمین آب شرب زائران فراهم شده است، گفت: آب شرب مورد نیاز شرکتکنندگان در این آیین از نظر کمی و کیفی در پایداری کامل قرار دارد.
او در عین حال از زائران خواست با رعایت الگوی مصرف و استفاده صحیح از امکانات آبرسانی، در تداوم خدمترسانی مطلوب تا پایان مراسم همکاری کنند.
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