به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی، با اشاره به اقدامات گسترده این منطقه برای میزبانی از زائران مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، بسیج تمامی امکانات برای فراهم‌سازی فضایی امن و آرام جهت اسکان مسافران گفت: باهدف میزبانی شایسته از شهروندان شریف اصفهانی و با همکاری و مشارکت جمعیت هلال‌احمر، دو پهنه وسیع تحت عنوان «زائرشهر» در بوستان‌های فرامنطقه‌ای پردیسان و نهج‌البلاغه با ظرفیت پذیرش ۵۰ هزار نفر جانمایی و در حال تجهیز است تا دغدغه‌ای برای اقامت زائران عزیز وجود نداشته باشد.

وی افزود: علاوه بر این دو مجموعه بزرگ، باهدف توزیع مناسب جمعیت و تسهیل در ارائه خدمات، بوستان‌های محلی و فرامنطقه‌ای از جمله بوستان‌های ستارخان، آرزو، ورزش، شهرآرا، یاسمین و پرواز نیز برای استقرار و اسکان موقت زائران تجهیز و آماده‌سازی می‌شود. شهردار منطقه ۲ تهران با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به زائران را وظیفه‌ای معنوی و تشکیلاتی می‌دانیم، تصریح کرد: در تمامی این نقاط، تدابیر لازم برای تأمین امکانات ضروری، خدمات ایمنی و بهداشتی با بهره‌گیری از توان حداکثری معاونت‌های اجرایی و همراهی گروه‌های جهادی اندیشیده شده است. ما تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا فضای بوستان‌ها با حفظ کیفیتِ بوستان‌داری، بستری مناسب برای رفاه و آسایش میهمانان فراهم آورد.

صالحی با اشاره به آمادگی کامل تیم‌های عملیاتی این منطقه خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان ستادی منطقه ۲ به‌صورت شبانه‌روزی بر روند تجهیز این سایت‌های اسکان نظارت دارند تا ضمن پیش‌بینی تمامی احتمالات، شاهد میزبانی بی‌نقص از خیل عظیم زائرانی باشیم که برای تجدید پیمان با آرمان‌های امام شهید به تهران سفر می‌کنند