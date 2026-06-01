نصب و راه اندازی ۳۳۲۵ نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک انشعابی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زارع خفری از احداث ۵۳ نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک در سطح شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت توزیع برق فارس، از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای شروع طرح احداث نیروگاههای خورشیدی انشعابی در سال ۱۳۹۴ تاکنون، تعداد ۳۳۲۵ نیروگاه مقیاس کوچک به شبکه توزیع نیروی برق استان فارس متصل شده که با اتصال این تعداد نیروگاه به شبکه، مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در بخش توزیع استان به ۲۱ مگاوات رسیده است.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری در بخش انرژی خورشیدی به ویژه در مقیاسهای خانگی، کشاورزی و صنعتی، به دلیل وجود قراردادهای خرید تضمینی برق، به عنوان یک گزینه امن و درآمدزا برای سرمایهگذاران معرفی شده، یادآور شد: در سال گذشته خانوارهای دارای نیروگاههای خورشیدی در استان فارس با تولید ۲۸هزار مگاوات ساعت برق خورشیدی حدود ۱۴۵۱ میلیارد ریال درآمد کسب کردند.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در ادامه به سامانه مهرسان نیز اشاره کرد و گفت: سامانه ملی خرید تضمینی برق از نیروگاه خورشیدی؛ «مهرسان»، با هدف تسهیل فرآیند راهاندازی و بهره برداری از نیروگاههای خورشیدی کوچک، در دسترس مشترکان قرار دارد که خانوارها میتوانند بدون مراجعه به ادارات برق و از طریق دفاتر پیشخوان و یا به طور شخصی در سامانه مهرسان ثبت نام کرده و پس از بررسی شرایط اتصال به شبکه، توسط همکاران مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان، ضمن برخورداری از تسهیلات، قرارداد خرید تضمینی برق منعقد کرده و از خدمات پیمانکاران مورد تأیید ساتبا برای نصب تجهیزات بهرهمند شوند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در صورتی که این دسته از مشترکان از اینورترهای هیبریدی استفاده نمایند، در ساعات روز و در هنگام بروز قطعی برق، برق آنها پایدار بوده و با محدودیت ناشی از قطعی برق مواجه نخواهند شد.
زارع خفری در خاتمه تصریح کرد: توجه به انرژیهای تجدید پذیر نه تنها برای حفظ محیط زیست و کاهش آلودگیها بلکه برای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و همچنین پدافندغیرعامل در شرایط بحران حائز اهمیت است؛ از این رو برنامهریزیها بهگونهای درحال انجام است که بتوان سهم انرژی خورشیدی در سبد تأمین برق استان را بهصورت پایدار افزایش دهیم.
