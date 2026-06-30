نوری: شهرک سوغات بجنورد پیشران توسعه گردشگری و اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر سه شنبه در جلسه بررسی چند پروژه کلان سرمایهگذاری که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با تأکید بر لزوم احیای ظرفیتهای گردشگری استان، از پیگیری تأمین اعتبار برای مرمت و توسعه ارگ تاریخی بلقیس، برنامهریزی برای احیای رباط قرهبیل و تکمیل شهرک سوغات بجنورد به عنوان سه پروژه اثرگذار در رونق گردشگری و جذب سرمایهگذار خبر داد.
نوری با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و گردشگری خراسان شمالی، بر ضرورت تکمیل و احیای پروژههایی که میتوانند به توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی استان کمک کنند، تأکید کرد.
وی درباره ارگ تاریخی بلقیس اظهار داشت: سال گذشته اعتبارات لازم برای مرمت این مجموعه تاریخی تخصیص یافت و ۲ میلیارد تومان نیز برای اجرای طرح نورپردازی آن در نظر گرفته شد.
وی بیان کرد: همچنین برای سال جاری، پیگیری تأمین ۵۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرار دارد.
استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه ارگ تاریخی بلقیس ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری استان را دارد، افزود: برای بهرهبرداری از این ظرفیت، معرفی شایسته این اثر تاریخی و جذب سرمایهگذار ضروری است.
نوری همچنین با اشاره به رباط قرهبیل گفت: احیای این رباط میتواند ظرفیت گردشگری ارزشمندی را در استان ایجاد کند و هرچه چشمانداز اجرای این پروژه روشنتر شود، انگیزه سرمایهگذاران برای مشارکت در آن نیز افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه به شهرک سوغات بجنورد اشاره کرد و آن را فرصتی مناسب برای توسعه اقتصادی شهرستان دانست و افزود: این مجموعه میتواند به قطب خرید و فروش صنایعدستی و سوغات خراسان شمالی تبدیل شود و نقش مؤثری در معرفی تولیدات بومی و رونق گردشگری استان ایفا کند.
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