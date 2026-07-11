کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی ۳+۳ مگاواتی در سد گیلارلو گرمی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عبداللهیان با اشاره به کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی ۳+۳ مگاواتی در سد گیلارلو شهرستان گرمی اظهار کرد : این پروژه که با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های تابشی منطقه و کمک به پایداری شبکه برق سراسری طراحی شده است، گامی بلند در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انرژی‌های پاک محسوب می‌شود شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: این نیروگاه با ظرفیت مجموع ۳+۳ مگاوات (در دو فاز ۳ مگاواتی) احداث می‌شود و استفاده از اراضی همجوار سد گیلارلو به دلیل پتانسیل‌های اقلیمی منطقه، انتخاب هوشمندانه‌ای بوده که علاوه بر تولید انرژی، به بهینه‌سازی بهره‌وری از اراضی دولتی نیز کمک می‌کند.

در این مراسم،مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل با تأکید بر لزوم حرکت به سمت انرژی‌های پاک اظهار داشت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یکی از اولویت‌های استان برای رفع ناترازی برق و ایجاد بسترهای صنعتی است و شهرستان گرمی با توجه به شرایط خاص اقلیمی، پتانسیل بالایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و این پروژه تنها آغاز مسیر است.

محمد خوش سیما نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرد: اجرای این پروژه علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان منطقه، به تقویت زیرساخت‌های انرژی در شهرستان گرمی کمک شایانی خواهد کرد و ما در مجلس پیگیر حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه هستیم.