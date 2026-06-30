حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیش‌بینی بارش باران، رگبار و رعدوبرق در نیمه شمالی و شرقی استان تهران طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داد.

وی که مدیرکل هواشناسی استان تهران است، اظهار کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌بینی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

خورشیدی با اشاره به هشدار سطح زرد شماره ۲۲، افزود: در ساعات عصر و شب روزهای دوشنبه تا چهارشنبه، به‌ویژه در مناطق جنوب غربی استان، گاهی وزش باد بسیار شدید همراه با خیزش گردوخاک مورد انتظار است.

وی ادامه داد: بر اساس این هشدار، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز در سطح استان، به‌ویژه نیمه شمالی و شرقی، بارش باران، رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به هشدار سطح نارنجی شماره ۱۲، تصریح کرد: طی روز چهارشنبه بر شدت وزش باد در نیمه جنوبی و غربی استان افزوده خواهد شد و همزمان شدت بارش‌های رگباری و رعدوبرق در مناطق شمالی، به‌ویژه شمال شرق استان، افزایش می‌یابد.

خورشیدی از شهروندان خواست با توجه به هشدارهای صادرشده، توصیه‌های ایمنی را رعایت کرده و از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و حضور در مناطق پرخطر در زمان فعالیت سامانه‌های ناپایدار خودداری کنند.