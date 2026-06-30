به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ با حضور در منزل سرلشکر شهید عبدالله جلالی نسب، با همسر و فرزندان این شهید دیدار و از مقام شامخ این خانواده معظم تجلیل کرد.

وی در این دیدار با تبریک و تسلیت به خانواده شهید سرلشکر جلالی نسب، الگوی خانواده معظم شهدا را حضرت زینب(س) دانست و از صبر زینبی این عزیزان قدردانی کرد.

در این دیدار امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی و سخنگوی ارتش نیز حضور داشت.

امیر سرلشکر عبدالله جلالی نسب جانشین معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح بود که در جنگ رمضان در حمله ناجوانمردانه توسط دشمن آمریکایی _ صهیونی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.