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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

درخواست صمت از بانک مرکزی برای تمدید دو هفته‌ای مهلت تخصیص ارز

درخواست صمت از بانک مرکزی برای تمدید دو هفته‌ای مهلت تخصیص ارز

جانشین وزیر صمت در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار تمدید حداقل دو هفته‌ای مهلت استفاده از تخصیص‌های ارزی برای واحدهایی که به دلیل اختلالات شبکه بانکی موفق به انجام عملیات بانکی نشده‌اند، شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق مفتح جانشین وزیر صمت در نامه‌ای به معاون ارز بانک مرکزی -در هفتم تیرماه- اعلام کرد: در پی بروز اختلالات فنی گسترده و مستمر در سامانه های بانکی که منجـر به توقف فراینـد های مالی و تخصیص ارز واحدهای تولیـدی در روزهای اخیر شده است ، همانگـونه که مستحضـرید فراینـد تامین و تخصیص ارز بسیاری از واحدهای تولیـدی با وقفه جدی مواجه شده است.

نظـر به اینکه تعویق مذکـور ناشی از عوامل خارج از اراده و اختیار واحدهای تولیـدی بوده و تداوم این وضعیت می تواند موجب ابطال تخصیص های ارزی و در نتیجه بروز چالش های جدی در تامین مواد اولیه و توقف خطوط تولیـد گـردد، لذا خواهشمند است با عنایت به ضرورت صیانت از استمرار تولیـد، دستور فرماییـد نسبت به تمـدید حداقل دو هفته‌ای مهلت استفاده از تخصیص های ارزی برای آن دسته از واحدهایی که به دلیل اختلالات اخیر شبکه بانکی موفق به انجام عملیات بانکی نشده اند، اقدام لازم مبذول گـردد.

کد مطلب 6876726
سمیه رسولی

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