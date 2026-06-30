به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نریمان حیدری عصر سه‌شنبه در آیین افتتاح طرح «نوجوانه‌های امید» در مشگین‌شهر اظهار کرد: توجه به تربیت نسل نوجوان و جوان از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های فرهنگی کشور است و باید با برنامه‌ریزی صحیح، اوقات فراغت این قشر به فرصتی برای رشد علمی، فرهنگی، مهارتی و معنوی تبدیل شود.

وی با اشاره به نقش نوجوانان در آینده کشور افزود: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با جنگ رسانه‌ای و فرهنگی، باورها و هویت نسل جوان را هدف قرار دهند، اما جوانان ایران اسلامی با تکیه بر ارزش‌های دینی و روحیه انقلابی، همواره در صحنه‌های مختلف حضوری آگاهانه و اثرگذار داشته‌اند.

فرمانده سپاه مشگین‌شهر با بیان اینکه اجرای برنامه‌های تابستانی باید متناسب با نیازهای نسل امروز باشد، تصریح کرد: در قالب طرح «نوجوانه‌های امید»، تمامی ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی، گردشگری و تربیتی شهرستان برای غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان به کار گرفته می‌شود تا زمینه شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود.

سرهنگ حیدری ادامه داد: این طرح با مشارکت مجموعه‌های مختلف و بهره‌گیری از توان مربیان و فعالان فرهنگی، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، در تقویت مهارت‌های فردی، مسئولیت‌پذیری، خودباوری و هویت دینی و ملی نوجوانان نقش مؤثری خواهد داشت.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام نمازی‌زاده، مسئول تعلیم و تربیت سپاه مشگین‌شهر، با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در طرح «نوجوانه‌های امید» گفت: این طرح در طول فصل تابستان در محلات مختلف شهرستان برگزار می‌شود و شامل برنامه‌های متنوع فرهنگی، اعتقادی، ورزشی، هنری، مهارتی و آموزشی است.

وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد فضایی پویا و امیدآفرین برای نوجوانان، شناسایی و پرورش استعدادهای آنان و تقویت روحیه مشارکت اجتماعی عنوان کرد و افزود: تلاش می‌شود با اجرای این برنامه‌ها، زمینه تربیت نسلی توانمند، متعهد و مسئولیت‌پذیر برای آینده کشور فراهم شود.