به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم حسین‌زاده در دیدار با استاندار بوشهر با تقدیر از فعالیت‌های استاندار بوشهر و مجموعه مدیریت ارشد استان در زمینه عمران و آبادانی روستاها و اهتمام جدی نسبت به بهبود کیفیت زندگی روستانشینان و عشایر استان، یادآور شد: معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از فعالیت‌های استان بوشهر برای توسعه و پیشرفت روستاها حمایت می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تاکید بر اهمیت و نقش توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بهبود معیشت و تثبیت زندگی در روستاها گفت: حمایت مالی از فعالیت‌های آبزی پروری در روستاها و مناطق ساحلی و پرداخت تسهیلات کم بهره و بلند مدت برای تبدیل مزارع سنتی پرورش میگو به مزارع مکانیزه و استاندارد با هدف افزایش سطح تولید با جدیت دنبال می‌شود.