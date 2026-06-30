شهیدی: مطالبات ایثارگران تا حصول نتیجه پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان، با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران اظهار کرد: خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران افتخاری است که نصیب کارکنان بنیاد شده و باید تلاش کنیم برخورد با جامعه هدف همواره همراه با احترام، سعه‌صدر و در شأن این عزیزان باشد.

وی افزود: خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران باید در ادارات بنیاد احساس آرامش و همراهی داشته باشند و کارکنان مجموعه باید با نگاه تکریم و خدمت صادقانه، پاسخگوی نیازهای آنان باشند.

پیگیری مطالبات ایثارگران تا رسیدن به نتیجه نهایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مؤثر به مراجعان تصریح کرد: پیگیری درخواست‌ها و مطالبات جامعه ایثارگری نباید صرفاً به انجام یک اقدام اداری محدود شود، بلکه همکاران باید پرونده‌ها را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کرده و نتیجه اقدامات را به خانواده‌ها اطلاع دهند.

شهیدی ادامه داد: پاسخگویی به مکاتبات اداری نیز باید با دقت، سرعت و شفافیت انجام شود تا از ایجاد فرآیندهای غیرضروری و سردرگمی جلوگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت رعایت نظم و انضباط اداری گفت: رعایت قوانین حضور و غیاب، توجه به آراستگی محیط کار و استفاده درست از زمان اداری از اصولی است که باید مورد توجه همه کارکنان قرار گیرد و مدیران واحدها نیز بر عملکرد مجموعه‌های خود نظارت داشته باشند.

حمایت از کارکنان برای ارتقای خدمت‌رسانی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با بیان اینکه حمایت از کارکنان نیز مورد توجه مدیریت مجموعه است، خاطرنشان کرد: اگر همکاران در مسیر خدمت‌رسانی با مشکلاتی مواجه شوند که بر عملکرد آنان تأثیرگذار باشد، مدیریت مجموعه آماده شنیدن مسائل و کمک برای رفع موانع در چارچوب قانون و با حفظ حریم خصوصی است.

شهیدی همچنین تأکید کرد: روسای شهرستان‌ها در صورت مواجهه با مشکلات و موانع در روند پیگیری امور ایثارگران، موضوعات را به اداره کل اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم برای رفع مشکلات انجام شود.

در ادامه این جلسه، معاونان، روسای ادارات مستقل، مدیران ستادی و روسای شهرستانی به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و مشکلات حوزه‌های کاری خود پرداختند.