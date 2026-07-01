به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان ضمن اعلام وضعیت آماده‌باش حداکثری در تمامی مراکز درمانی، از استقرار کامل تیم‌های عملیاتی و فعال‌سازی پروتکل‌های مدیریت مصدومین احتمالی جهت مدیریت حوادث در جریان مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر فرزانه شهید (ره) خبر داد.

وی گفت: تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فارس موظف به تشکیل فوری «کمیته مدیریت بحران» شده‌اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در سطح دانشگاه، مرکز فرماندهی عملیات(EOC) فعال شده است تا مسوولیت هماهنگی تمامی عملیات‌ها و مدیریت حوادث احتمالی را با همکاری مرکز پایش مراقبت های درمانی دانشگاه (MCMC) به دقت دنبال کند.

نیاکان با اشاره به جامعیت این طرح گفت: این آماده‌باش شامل تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، خیریه و مرکز درمانی دولتی غیردانشگاهی می‌شود.

وی ادامه داد: مطابق با برنامه‌های عملیاتی، تمامی بیمارستان‌ها پیش‌بینی‌های لازم را جهت افزایش ظرفیت تخت‌ها در بخش‌های اورژانس،CCU و ICU انجام داده‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، امکان پذیرش سریع بیماران فراهم باشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی در ادامه به ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: دستورالعمل پذیرش بدون قید و شرط مصدومان و بیماران احتمالی به تمامی مراکز ابلاغ شده است.

به گفته این مقام مسوول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تیم‌های جراحی، تروما، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، طب اورژانس و زنان در وضعیت آماده‌باش کامل و آماده ارایه خدمات تخصصی درمانی هستند.

وی اظهار کرد: اورژانس ۱۱۵ در صورت نیاز، تمامی تدابیر لازم جهت انتقال سریع مصدومان به مراکز درمانی را فراهم کرده است.

نیاکان تأکید کرد: به منظور تقویت توان عملیاتی در مناطق پرتردد، ناوگان امدادی به استان ‌های تهران، قم و مشهد اعزام می شوند تا پشتیبانی لازم در طول مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر فرزانه شهید (ره) صورت گیرد.