تدارک مردم لامرد برای حضور باشکوه در بدرقه «آقای شهید ایران»

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی گله داریان گفت: شهرستان لامرد در حافظه تاریخی استان فارس به عنوان «مشهدالشهدای جنوب» شناخته میشود، این روزها در تدارک بزرگترین حضور آیینی و انقلابی خود برای بدرقه «قائد شهید» است.
وی ادامه داد: ندای لبیک مردم این خطه از سرزمین ایران اسلامی، بار دیگر از گرمای جنوب به سوی شهرهای مقدس قم و مشهد طنینانداز شده است تا جلوهای از استمرار راه شهدا در کالبد جامعه به تصویر کشیده شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد با تشریح جزئیات این اعزام گسترده افزود: در اقدامی هماهنگ با سراسر کشور، کاروانهای بزرگ مردمی متشکل از اتوبوسها و خودروهای شخصی، راهی شهرهای مقدس قم و مشهد می شوند.
سرهنگ گله داریان گفت: برآوردهای میدانی نشان میدهد که بیش از یک هزار نفر از مردم ولایتمدار شهرستان لامرد در این رویداد عظیم حضور خواهند یافت تا بار دیگر با آرمانهای امام و فرمانده شهید امت تجدید میثاق کنند.
وی ادامه داد: یکی از ویژگیهای متمایز کاروانهای اعزامی از لامرد، حضور خانوادههای معظم شهدای «جنگ رمضان» است.
فرمانده سپاه لامرد با اشاره به الزامات اجرایی این سفر خاطرنشان کرد: با توجه به حجم انبوه جمعیت و محدودیتهای ترافیکی در شهر قم، برنامهریزی دقیقی برای مدیریت زمان زائران صورت گرفته است.
سرهنگ گله داریان همچنین از آمادگی کامل برای میزبانی از زائرانی که با خودروهای شخصی رهسپار مشهد مقدس شدهاند خبر داد و تصریح کرد: تمهیدات لازم برای اسکان حدود ۴۰۰ نفر از زائران مشهد الرضا (ع) اندیشیده شده است تا این سفر معنوی با کمترین چالش لجستیکی صورت پذیرد.
نظر شما