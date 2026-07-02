خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در آستانه برگزاری آیین‌های وداع و تشییع «قائد شهید امت»؛ در استان فارس، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای با رویکردی منسجم و مردمی با هدف سازماندهی حضور گسترده اقشار مختلف مردم، به‌ویژه نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها در دستور کار قرار داشته و تلاش دارد جلوه‌ای تازه از همبستگی اجتماعی، ایمان جمعی و مشارکت دینی را در پهنه پهناور جنوب کشور به تصویر بکشد.

در همین چارچوب، اداره‌ کل تبلیغات اسلامی استان فارس با تکیه بر ظرفیت‌های شبکه تبلیغ، هیئات مذهبی، کانون‌های فرهنگی و گروه‌های مردمی، بسته‌ای جامع از اقدامات میدانی و رسانه‌ای را تدارک دیده است؛ بسته‌ای که از پویش «هر مسجد، یک اتوبوس زائر» تا رزمایش ملی «نوجوانی باید برخاست» و همچنین پویش‌های فراگیر رسانه‌ای را در بر می‌گیرد و هدف آن، خلق یک حرکت اجتماعی گسترده و هدفمند در مسیر تبیین و روایت حماسه عنوان شده است.

این برنامه‌ریزی، صرفاً یک اقدام اجرایی محدود به مناسبت‌های تقویمی نیست، بلکه تلاشی است برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی در قالب جهاد تبیین، تقویت پیوند نسل نوجوان با مفاهیم انقلاب اسلامی و نمایش وحدت و انسجام اجتماعی در یکی از مهم‌ترین آیین‌های پیش‌ِرو در استان فارس. بر همین اساس، زمینه‌سازی برای مشارکت حداکثری مردم و تبدیل این مناسبت به صحنه‌ای از حضور آگاهانه و باشکوه عمومی، در صدر اولویت‌های اجرایی قرار گرفته است.

برنامه‌ریزی برای نمایش وحدت و انسجام ملت ایران

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس برای برگزاری آیین‌های وداع و تشییع «قائد شهید» گفت: تمام ظرفیت‌های این مجموعه با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های مردمی برای رقم زدن حضوری گسترده و منسجم در این مراسم به کار گرفته شده است.

وی هدف از این برنامه‌ریزی را تقویت جهاد تبیین، سازماندهی مشارکت مردمی و نمایش وحدت و انسجام ملت ایران عنوان کرد و ادامه داد: تلاش شده است با استفاده از همه ظرفیت‌های فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای، زمینه حضور حداکثری اقشار مختلف مردم در این آیین فراهم شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه را اجرای رزمایش ملی «نوجوانی باید برخاست» دانست و افزود: نوجوانان به عنوان سرمایه‌های آینده انقلاب، نقش ویژه‌ای در این حرکت ملی خواهند داشت و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری، رسانه‌ای و روایتگری، در میدان جهاد تبیین حضوری فعال خواهند داشت.

آغاز پویش «ما خانوادگی شرکت می‌کنیم»

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه شبکه تبلیغ استان نیز در این ایام نقش محوری ایفا می‌کند، گفت: اعزام گسترده مبلغان به شهرها، بخش‌ها و روستاهای استان، برگزاری نشست‌های تبیینی، حضور روحانیون در اجتماعات مردمی و استفاده از ظرفیت هیئت‌های مذهبی از جمله برنامه‌هایی است که برای تبیین ابعاد شخصیتی و اندیشه‌های قائد شهید پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از آغاز پویش «ما خانوادگی شرکت می‌کنیم» خبر داد و اظهار کرد: خانواده‌های استان فارس می‌توانند با حضور در کاروان‌های خودرویی، در این مراسم تاریخی مشارکت کنند تا جلوه‌ای از همبستگی، وفاداری و قدرشناسی مردم نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس از اجرای پویش «هر هیأت و مسجد، یک اتوبوس زائر» نیز به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های شاخص این اداره‌کل نام برد و گفت: از همه مساجد، هیئت‌های مذهبی، پایگاه‌های فرهنگی و گروه‌های مردمی دعوت شده است با سازماندهی و اعزام دست‌کم یک اتوبوس، زمینه حضور گسترده مردم در این آیین را فراهم کنند.

بسیج مردمی فراگیر در سراسر فارس

حجت الاسلام ولدان گفت: این حرکت با هدف ایجاد یک بسیج مردمی فراگیر در سراسر استان طراحی شده تا کاروان‌های مردمی از نقاط مختلف فارس در این مراسم حضور یابند.

وی در ادامه به برنامه‌های رسانه‌ای پیش‌بینی شده برای این مناسبت اشاره کرد و افزود: پویش‌های مختلف رسانه‌ای از جمله «ما هم شرکت می‌کنیم» با مشارکت فعالان رسانه‌ای، هیئت‌های مذهبی، کانون‌های فرهنگی، تولیدکنندگان محتوا و فعالان فضای مجازی اجرا خواهد شد تا روایت دقیق، مردمی و گسترده‌ای از این آیین در سطح استان، کشور و فضای بین‌المللی منتشر شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس در پایان از تشکل‌های دینی، قرآنی، هیئت‌های مذهبی، کانون‌های فرهنگی، نوجوانان و جوانان دعوت کرد با حضور فعال در این برنامه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای خود، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این حرکت ملی مشارکت کرده و نقش مؤثری در جهاد تبیین ایفا کنند.