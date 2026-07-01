شیراز همزمان با مشهد صحنه وداع با قائد شهید امت خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی با تسلیت ایام، گفت: همزمان با تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد، آیین متناظر این مراسم روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه در شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع) برگزار میشود.
وی با اشاره به تشکیل ستاد مردمی تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان فارس افزود: برای این رویداد برنامهریزی جامعی در سه مرحله پیش از مراسم، حین برگزاری و پس از آن انجام شده و در کنار قرارگاه استانی به ریاست نماینده ولیفقیه در فارس، استاندار و فرمانده سپاه فجر، کمیته تبلیغی و محتوایی نیز فعالیت خود را آغاز کرده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از حضور روحانیون به عنوان راویان سیره رهبر شهید در کاروانهای اعزامی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه شورای تبلیغ استان، برای هر اتوبوس یک راوی پیشبینی شده است. همچنین آموزش مبلغان برای فعالیت در مواکب و برنامههای فرهنگی در دستور کار قرار دارد.
حجتالاسلام ولدان با بیان اینکه مواکب در سه بخش ساماندهی شدهاند، ادامه داد: علاوه بر مواکب فعال در سطح شهر، چهار موکب بدرقه در فرودگاه، راهآهن و خروجی قرآن مستقر خواهند شد تا به زائران و شرکتکنندگان خدمات ارائه دهند.
وی از تدوین بستههای محتوایی و فرهنگی ویژه این ایام خبر داد و افزود: اجرای پویشهای نوجوانانه، روایتگری مردمی، طرح «هر خانه یک پرچم»، پویش «فارس وفادار»، اجرای طرح «هر مسجد یک قرارگاه خدمت» و برگزاری برنامه «ساعت واحد دعا» از جمله برنامههای فرهنگی پیشبینی شده برای این ایام است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تشریح برنامه روز تشییع گفت: فضای این مراسم با الگوگیری از آیین پیادهروی اربعین و مراسم جاماندگان حسینی طراحی شده و تلاش شده است تا با حضور گسترده هیئات مذهبی، مداحان، اصناف، بانوان، نوجوانان و اقشار مختلف مردم، صحنهای حماسی و ماندگار رقم بخورد.
حجتالاسلام ولدان با اشاره به ضرورت فراهم کردن امکان حضور افرادی که امکان اعزام به تهران یا مشهد را ندارند، افزود: برای نوجوانان، سالمندان و افرادی که به دلیل محدودیتهای مختلف امکان حضور در مراسم تشییع خارج از استان را ندارند، برنامهریزی ویژهای در شیراز و سایر شهرستانهای فارس انجام شده است.
وی درباره جزئیات مراسم نیز گفت: زمان دقیق آغاز برنامه، مسیر راهپیمایی از میدان امام حسین (ع) تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، نحوه استقرار مواکب، خدمات پشتیبانی، پارک خودروها و تأمین امنیت مراسم با هماهنگی دستگاههای مسئول در حال نهایی شدن است.
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