تمهیدات ویژه شهرداری شیراز برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی از پیش‌بینی تمهیدات حمل‌ونقلی، خدماتی و فرهنگی برای خدمت‌رسانی به شرکت کنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: ۵۰ دستگاه اتوبوس، دو موکب در مبادی خروجی شهر و فضاسازی گسترده شهری برای این منظور در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در راستای تسهیل عزیمت شهروندان، ۵۰ دستگاه اتوبوس مجهز برای اعزام کاروان‌های عزادار به تهران اختصاص یافته است. این ناوگان با برنامه‌ریزی انجام‌شده، انتقال مشایعت‌کنندگان را بر عهده خواهد داشت تا روند سفر آنان با سهولت بیشتری انجام شود.

شهردار شیراز افزود: همچنین دو موکب در مبادی خروجی شیراز شامل دروازه قرآن و محور آزادراه شیراز-اصفهان برپا شده است تا خدمات رفاهی و پذیرایی به زائران و عزادارانی که در مسیر عزیمت به تهران قرار دارند، ارائه شود.

اسدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فضاسازی شهری نیز گفت: بیش از ۳۰۰ سازه تبلیغاتی شامل بیلبوردها و استرابوردها در مناطق یازده‌گانه شیراز با مضامین متناسب با این مناسبت اکران شده است.

شهردار شیراز تأکید کرد: مجموعه اقدامات پیش‌بینی‌شده در حوزه‌های حمل‌ونقل، خدمات پشتیبانی و فضاسازی محیطی با هدف همراهی با شهروندان و تسهیل حضور مشایعت‌کنندگان برنامه‌ریزی و اجرا شده است.